Sprādziens “Ukrposhta” Kijivā: bīstama paka ievaino 5 cilvēkus, bet ar to tikai viss sākās 0
Vienā no “Ukrposhta” Kijevas šķirošanas centriem sūtījumu pārbaudes laikā notika sprādziens, ievainojot piecus darbiniekus, raksta dialog.ua.
Vakar 30. oktobrī, vienā no Ukrposhta šķirošanas centriem Kijevā sūtījumu pārbaudes laikā notika sprādziens. Incidents notika, kamēr sūtījumi tika pārbaudīti attiecībā uz aizliegtiem priekšmetiem. Par to ziņoja pasta nodaļas oficiālais Telegram kanāls.
Saskaņā ar ziņojumu, tur bija divi bīstami iepakojumi. Viens no tiem detonēja, bet otrs tika savākts, pirms tas varēja nodarīt neatgriezeniskus bojājumus.
“Vienā no mūsu šķirošanas centriem Kijevā aizliegto priekšmetu pārbaudes laikā notika sprādziens. Pateicoties veiktajiem pasākumiem, tika konfiscēta vēl viena paka ar bīstamu saturu,” ziņoja pasta pārstāvji.
Pēc viņu teiktā, sprādzienā ievainoti pieci darbinieki. Viņiem tiek sniegta medicīniskā palīdzība. Par laimi, viņu dzīvībai briesmas nedraud. Notikuma vietā strādā izmeklēšanas grupa.
Ukrposhta aicināja iedzīvotājus nesūtīt pakas ar aizliegtiem priekšmetiem, lai neapdraudētu darbiniekus un citus. Ukrainas muitas dienesti apstiprināja informāciju . Pēc viņu teiktā, eksplodējušais sūtījums tika sūtīts uz ārzemēm. Cietuši trīs pasta darbinieki, bet divi bija muitas darbinieki. Konkrētais eksplodējušais priekšmets pagaidām nav identificēts.