Par deputātu priekšvēlēšanu kampaņām. "Iepriekš bija tirgus laukums, tagad viss ir "TikTokā", tā Baiba Liepiņa







Eiropā Eiropas parlamenta, daudzu valstu ministriju, amatpersonu līmenī ir sācies “TikTok” apkarošanas vilnis. Vai nesanāks tā, ka nākamajā Saeimā tiks tie, kas tagad nav pie varas, jo viņi drīkstēs kampaņai izmantot dažādus, arī apšaubāmus tīklus. Mēs jau redzējām partijas ļoti aktīvi darbojas šajā vidē – vai šī nesanāks šaušana sev kājā?

Arī šobrīd Saeimā tikuši daži personāži, pateicoties “Tiktokam” un ne jau no valdošajām partijām. Jā, mēs esam tagad saņēmuši ieteikumus no Ārlietu ministrijas, jo tam ir zināms pamatojums. “TikToks” ir spiegošanas rīks un no drošības viedokļa – ja telefonā ir epasti, darba paroles, no tā vajadzēti uzvairīties. Šādu komentāru TV24 raidījumam “Preses klubs” sniedza Česlavs Batņa, Saeimas izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšsēdētājas biedrs.

Batņa uzticēsies drošības iestādēm, lai gan atzīst, ka viņa telefonā šobrīd ir “TikToks”, bet tajā neesot sasaistes ar nekādiem darba epastiem un viss ir tikai privāti. Ja rosināšot aizliegumu, viņš to respektēšot.

Baiba Liepiņa, Latvijas Reklāmas asociācijas valdes priekšsēdētāja savukārt sacīja: “Te jānodala divas lietas – valsts un valsts iestāžu darbinieku telefonos; tas ir skaidrs, tur tas ir bīstami. Bet mēs jau nevarēsim to aizliegt privātajos telefonos un privātajos kontos. Kāpēc tik veiksmīgi deputāti realizēja savas kampaņas? Loģiski – agrāk bija tirgus laukums, tagad tas viss ir pārcēlies uz “TikToku” – digitālā vide, kur pulcējas daudz cilvēku.”

Pasaule ir mainījusies. Ja to aizliedz, tad tas ir jāaizliedz visur – mēs šobrīd visi esam saistīti globālajā tirgū, tā uzskata Liepiņa.