“Tie, kas vēlēja par Grevcovu, domā tieši tāpat – tādu cilvēku ir ļoti daudz,” tā Zatlers Ieteikt







Saeimas deputātes Glorijas Grevcovas gadījums, kā to vērtēt – viņa ar meliem iekļuvusi parlamentā, melojot Centrālajai vēlēšanu komisijai, viņa pēc būtības tomēr apšauba okupācijas faktu un stāsta, ka Ukrainā notiek pilsoņu karš. Neskatoties uz to, viņai ir Saeimas deputāta statuss. Vai tas ir normāli no demokrātijas viedokļa?

Pirmkārt, ja viņa tā izsakās, tad tie, kas par viņu vēlēja, domā tieši tāpat – tas ir skaidrs signāls mums, ka ir pietiekami daudz cilvēku, kas domā tieši tāpat. Demokrātijas priekšrocība ir tā, ka mēs par to uzzinām, tā šādu viedokli TV24 raidījumā “Nedēļa. Post scriptum” pauda Latvijas Valsts prezidents (2007-2011) Valdis Zatlers.

“Tas nav tā kā Krievijā, kur ir sašķelta sabiedrība, bet neviens par to neuzzina, jo visiem ir bailes un neviens neizsakās, lai nenonāktu cietumā, lai nepazaudētu darbu.”

Situācija ir jāizmanto – ir jāpastāsta, kur viņa kļūdās, uzskata Zatlers, piebilstot: “Tā ir muļķība, neizglītotība, apzināta provokācija – viss kopā. Muļķība un neizglītotība parasti strādā provokācijā: ir vēlēšanās provocēt aiz nezināšanas un muļķības un aiz nevēlēšanās zināt!”

Viņa aizgāja uz Okupācijas muzeju un neko nesaprata, skarbs ir Zatlers. “Viņa nonāca pilnīgi citā informācijas sfērā, kas ir stingri atšķirīga no viņas domām, un tad iznāca šāda reakcija – propaganda un paralēlā vēsture.”

Mēs daudzi dzīvojam paralēlajā vēsturē, tāpēc par to būtu jārunā pēc iespējas vairāk, tā uzskata bijušais valsts prezidents. “Būtu svarīgi, lai Latvijas krievi runātu latviešu sabiedrībā, bet to viņi dara nelabprāt. Arī otrādi.

Īpaši politiskā līmenī! Krievu politiskie līderi jau nemaz nevēlas iet latviskajā vidē.”



















Glorija Grevcova tiesas sēdē par melošanu CVK

Parunājot ar cilvēkiem, kas iebraukuši no Krievijas pēdējā laikā – tie gan redzot to starpību, dzīves iespējas, demokrātijas iespējas šeit dzīvojošajiem krieviem, salīdzinot ar to, kas notiek Krievijā. “Daudziem Latvijas krieviem šādas pieredzes nav – ir tikai televizors, kur dīvaini cilvēki runā dīvainas lietas.”

“Ja mēs rādīsim tikai pātagu, tad tas viss turpināsies! Ir jārunā! Cik tas ilgi turpināsies!? 20 gadu! Kamēr pazudīs paaudzes, kam ir Padomju savienības atmiņas,” tā uzskata Zatlers.

Par “Padomju produktu” Zatlers sauc visus, kam ir nepilsoņa pase – “tie ir cilvēki, kas nav izvēlējušies nevienas valsts pilsonību. Ja tev ir nepilsoņa pase, tu joprojām, mīļumiņ, esi saistīts ar neesošo Padomju savienību!”























































































































































Valdis Zatlers