Graudiņa un Samoilova "Elite 16" turnīru sāk ar pārliecinošu panākumu

17:51, 30. aprīlis 2026
Latvijas pludmales volejbolistes Anastasija Samoilova un Tīna Graudiņa ceturtdien Brazīlijā notiekošajā profesionālās pludmales volejbola tūres (BPT) Braziljas “Elite 16” līmeņa turnīrā tika pie uzvaras pirmajā spēlē.

Graudiņa un Samoilova, kuras izsētas ar otro numuru, B grupas pirmajā mačā ar 2-0 (21:16, 21:15) guva panākumu pār kvalifikāciju pārvarējušo Brazīlijas duetu Egeile Almeida/Vitorija de Souza (23.).

Ceturtdien latvietes vēl tiksies ar amerikānietēm Korinnu Kviglu un Hloju Lorīnu (14.), kuras arī pirms tam pārvarēja kvalifikāciju, bet piektdien paredzēta cīņa ar Itālijas duetu Džada Bianki/Klaudija Skampoli (11.).

Jau ziņots, ka trešdien turnīru ar uzvaru sāka arī Mārtiņš Pļaviņš/Kristiāns Fokerots. D grupas pirmajā mačā ar ceturto numuru izsētais Latvijas duets ar 2-0 (21:15, 21:17) pārspēja šveiciešua Juliānu Frīdli un Jonatanu Jordanu, kuri pārvarēja kvalifikāciju un izsēti ar 21. numuru.

Ceturtdien Latvijas duets vēl spēkosies ar kvalifikāciju pārvarējušajiem argentīniešiem Nikolasu un Tomaso Kapogrosiem (16.), bet piektdien paredzēts mačs ar Polijas duetu Mihals Brils/Bartošs Lošaks (9.).

Izslēgšanas spēlēs iekļūs katras grupas trīs labākās vienības.

BPT rangā pirmās ir “Elite 16” sacensības, otrās – “Challenge”, trešās – “Futures” sacensības.

