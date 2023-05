STOPkadri: Ar Lembergu baida ne tikai bērnus, bet arī koalīciju un visus politiķus Ieteikt







Latvijas politika ir īpaša ar to, ka Ventspils deputāts Aivars Lembergs noder visiem dzīves gadījumiem, TV24 raidījumā “STOPkadri” ironizē žurnālists, publicists un rakstnieks Armands Puče.

Viņš norāda uz zemkopības ministra Didža Šmita izteikumu saistībā ar gaidāmajām Valsts prezidenta vēlēšanām, ka “Jaunā Vienotība” ir aizskrējusi pie Lemberga un tagad tur kaut ko runā un meklē atbalstu.

Aģentūra LETA jau informēja, ka nevienam no prezidenta kandidātiem pagaidām nav skaidra balsu vairākuma, lai uzvarētu vēlēšanās. Politikas kuluāros viszemāk tiek vērtētas Pinto iespējas tikt ievēlētai prezidenta amatā, bet par abiem pārējiem kandidātiem AS un JV aktīvi vāc politisko atbalstu, tostarp runājot ar pašlaik opozīcijā esošajām partijām.

Tā no AS politiķa Didža Šmita izskanēja pārmetumi, ka JV Rinkēvičam “vācot Lemberga atbalstu”, jo Ārlietu ministrijā notikusi JV, ZZS un “Progresīvo” politiķu tikšanās, taču vienlaikus izskan, ka arī paši AS politiķi esot neafišēti tikušies ar ZZS Pīlēna veidotajā centrā “Ola”.

Šādos apstākļos dažādu interešu vārdā aktīvi izskan dažādas spekulācijas, ka esot iespējamas pārmaiņas valdošajā koalīcijā.

Ar Lembergu baida ne tikai bērnus, bet arī koalīciju un visus politiķus, A.Puče piebilst.

A.Lembergs uz šo apgalvojumu atbildējis īsi un kodolīgi: “Politikā es neko nemakšķerēju, man jau viss ir.” Taču A.Puče vērš uzmanību, ka viņš nekad nav makšķerējis, bet gan zvejojis. Ar makšķeri var sēdēt krastā, viņš ironizē, bet zvejo ar tīkliem, lieliem kuģīšiem u.tml.