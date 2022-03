Foto: REUTERS/ SCANPIX/ LETA

Svētdien Latvijā fiksēti 2097 jauni Covid-19 inficēšanās gadījumi







Latvijā aizvadītajā diennaktī atklāti 2097 jauni inficēšanās ar Covid-19 gadījumi, kā arī saņemtas ziņas par astoņiem mirušajiem inficētajiem, liecina Slimību profilakses un kontroles centra informācija.

No konstatētajiem Covid-19 pacientiem 633 bija nevakcinēti vai vakcinācijas kursu nepabeiguši, savukārt 1464 bija vakcinēti. Kopumā vakar laboratoriski veikti 4872 Covid-19 izmeklējumi, no kuriem 43% bijuši pozitīvi.

Divu nedēļu kumulatīvais saslimstības rādītājs pagājušās diennakts laikā ir turpinājis samazināties – no 4903,4 līdz 4823,2 gadījumiem uz 100 000 iedzīvotāju. Tāpat ir samazinājies septiņu dienu kumulatīvais saslimstības rādītājs uz 100 000 iedzīvotāju – no 2154,8 līdz 2128,6.

No mirušajiem Covid-19 pacientiem viens cilvēks bijis vecumā no 70 līdz 79 gadiem, četri vecumā no 80 līdz 89 gadiem, trīs – 90-99 gadu vecumā. No mirušajiem trīs personas bija nevakcinētas vai vakcinācijas kursu nepabeigušas, bet pieci – vakcinēti.

Kopumā līdz šim Latvijā miruši 5429 ar Covid-19 inficētie.

Kopš Covid-19 pandēmijas sākuma šī slimība Latvijā laboratoriski apstiprināta 744 433 cilvēkiem. Pēc aģentūras LETA aprēķiniem septiņās dienās ar Covid-19 inficējušies 40 299 cilvēki.