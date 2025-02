Pasīvās mājas Vobanā projektētas tā, ka visu gadu ir 16 grādus silts un ziemās vajag tikai nedaudz ieslēgt apkuri: to nodrošina saules paneļi uz mājas jumta. Foto: Ieva Alberte

Svētdien vietām starp mākoņiem izsprauksies kāds saules stars, tomēr palaikam sagaidīsim nokrišņus – gan slapju sniegu, gan sniegu, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs (LVĢMC).

Pūtīs lēns līdz mērens ziemeļrietumu, rietumu vējš. Maksimālā gaisa temperatūra būs -1…+2 grādu robežās.

Rīgā mākoņains, un palaikam gaidāms neliels lietus, slapjš sniegs. Turpinās pūst lēns līdz mērens ziemeļrietumu, rietumu vējš. Gaisa temperatūra saglabāsies līdzīga kā naktī: +1…+2 grādi.

Latgalē, daudzviet Vidzemē un vietām Kurzemē autoceļi apledo

Šorīt uz apledojums Latgalē, daudzviet Vidzemē un vietām Kurzemē apgrūtina braukšanu pa valsts galvenajiem un reģionālajiem autoceļiem, aģentūrai LETA pavēstīja VSIA “Latvijas valsts ceļi” (LVC) pārstāvji.

Slidenos ceļa posmus kaisa ar pretslīdes materiāliem. Lai uzlabotu braukšanas apstākļus, ceļu uzturēšanas darbos iesaistītas 110 ziemas dienesta tehnikas vienības.

Apgrūtināti braukšanas apstākļi ir Vidzemes šosejas posmā no Augšlīgatnes līdz Veclaicenei, Valmieras šosejas posmā no Braslas tilta līdz Stalbei un no Strenčiem līdz Valkai, Daugavpils šosejas posmā no Piekalniem līdz Pāterniekiem, Liepājas šosejas posmā no Anneniekiem līdz Mazblīdenei un no Cieceres līdz Kalvenei, Rēzeknes šosejas visā posmā, autoceļa Krievijas robeža (Grebņeva)-Rēzekne-Daugavpils-Lietuvas robeža (Medumi) (A13) visā posmā, Daugavpils apvedceļa (A14) visā posmā, Rēzeknes apvedceļa (A15) visā posmā un autoceļa Tīnūži-Koknese (P80) posmā no Skrīveru pagrieziena līdz Koknesei.

Uz reģionālajiem autoceļiem apgrūtināta braukšana ir Latgalē un Saldus, Kuldīgas, Tukuma, Ogres, Aizkraukles, Valkas, Valmieras, Cēsu, Gulbenes un Madonas apkārtnē.

Autovadītājus aicina rēķināties ar laikapstākļiem, plānojot braucienus, atvēlēt papildu laiku ceļam, izvēlēties braukšanas ātrumu, kas atbilst ceļu seguma stāvoklim, kā arī drošu distanci.