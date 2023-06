Svētdien visu dienu spīdēs saule. Nākamās nedēļas nogalē gaiss var iesilt līdz +30 grādiem!

Svētdien plkst.5 gaisa temperatūra valstī bija no +1,0 grāda Zosēnos līdz +13,1 grādam Mērsragā un +13,4 grādiem Kolkā, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra (LVĢMC) dati.

Valsts lielākajā daļā gaisa temperatūra tobrīd bija +4..+9 grādi. Deviņos rītā gaidāmi +12..+17 grādi.

Visā valstī saglabājas sauss un saulains laiks, debesis ir skaidras. Pūš lēns vējš, galvenokārt austrumu vējš.

Rīgā skaidrs rīts, pūš austrumu vējš trīs metri sekundē, gaisa temperatūra īsi pēc saullēkta +10..+12 grādi.

Maksimālā gaisa temperatūra sestdien LVĢMC novērojumu tīklā bija no +16,3 grādiem Kolkā līdz +21,2 grādiem Rucavā.

Augstākā gaisa temperatūra Eiropā 10.jūnijā bija +34 grādi Spānijas austrumos un Kiprā. Zemākā gaisa temperatūra naktī uz svētdienu -1..-2 grādi Islandē, Skandināvijā, Krievijā un Alpu kalnos.

Gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +17..+22 grādiem. Pūtīs lēns līdz mērens austrumu vējš, piekrastē vējš iegriezīsies no jūras.

Rīgā saglabāsies sauss un maksimāli saulains laiks, pūtīs lēns līdz mērens austrumu vējš, kas pāries ziemeļu vējā, un gaiss sasils līdz +21..+22 grādiem, bet pilsētas ziemeļos temperatūra nepārsniegs +19 grādus.

Laikapstākļus nosaka spēcīgs anticiklons. Atmosfēras spiediens 1029-1032 hektopaskāli jūras līmenī.

Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs brīdina, ka mežos saglabājas augsta ugunsbīstamība, valsts rietumu un centrālajā daļā – tai skaitā Rīgā – tā ir ļoti augsta, tādēļ spēkā oranžā līmeņa brīdinājums.

Intensīva ultravioletā starojuma dēļ jāievēro piesardzība, uzturoties saulē. No saules visvairāk jāsargājas laika periodā no plkst.12 līdz 15.

Laiks būs sauss un pārsvarā saulains, tomēr no nedēļas vidus palielināsies nokrišņu varbūtība, lielākas izredzes sagaidīt lietu prognozētas Dienvidkurzemē.

Galvenokārt pūtīs lēns austrumu vējš, dienas laikā piekrastē gaidāma jūras brīze – vējš pūtīs no ūdens puses.

Nedēļas sākumā gaisa temperatūra vēl nepārsniegs +25 grādus, naktīs tā vietām noslīdēs līdz +5 grādiem, naktī uz pirmdienu gaiss dažviet atdzisīs līdz +2 grādiem. Sagaidāms, ka turpmāk laiks kļūs karstāks, nedēļas nogalē termometra stabiņš var pakāpties līdz +30 grādiem, zemāka temperatūra saglabāsies piekrastē.

Pastiprināsies sausums, pieaugs ugunsbīstamība mežos un purvos, kas jau šobrīd ir augsta, valsts rietumu un centrālajā daļā – ļoti augsta. Spēkā Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra izsludinātais oranžā līmeņa brīdinājums par ugunsgrēku risku.

