Foto: REUTERS/ AFP/ SCANPIX/ LETA. Kolāža – la.lv

Putina mīļākā sagrēkojusies: Krievijā kādā sabiedrībai nozīmīgā jomā sācies nepieredzēts dumpis 0

21:33, 16. maijs 2026
Krievijas sporta sabiedrībā nerimst dumpis, ko izraisījusi neapmierinātība ar komandas sastāvu gaidāmajam Eiropas čempionātam mākslas vingrošanā Bulgārijā. Tajā iesaistītas Alīnas Kabajevas – Kremļa diktatora Vladimira Putina iespējamās mīļākās vai pat civilsievas – akadēmijas audzēknes.

Kā raksta medijs Agenstvo, Krievijas Vingrošanas federācija ir ignorējusi līdzjutēju un speciālistu kritiku un praktiski nav mainījusi Krievijas komandas sastāvu minētajām sacensībām.

Izmaiņas attiecas tikai uz tehniskas kļūdas labošanu vingrotājas Borisovas vārdā (no Marijas uz Aleksandru) un citas vingrotājas Aļesjas Naifonovas pārcelšanu uz rezervistēm.

Vienā no tērzētavām, kurā pulcējas pašas vingrotājas, kā arī viņu vecāki, treneri un citi speciālisti, turpina virmot sašutums par Krievijas pieteikumu Eiropas čempionātam.

“Kabajevai ir nospļauties par sabiedrības viedokli. Kāpēc viņai ir nospļauties – to visi saprot,” raksta kāds lietotājs, dodot mājienu uz Kabajevas saistību ar Putinu.

Tajā pašā tērzētavā tiek norādīts, ka galvenā trenere Tatjana Sergajeva nevar paņemt uz Eiropas čempionātu patiešām spēcīgas vingrotājas, jo sastāvu veido Kabajeva.

Lietotāji arī raksta, ka iekšzemes sacensībās Krievijā Kabajevas akadēmijas audzēknēm tiek paaugstinātas atzīmes, tādējādi virzot viņas dalībai starptautiskajā arēnā.

Cilvēki atklāti novēl Krievijas komandai izgāzties Eiropas čempionātā, cerībā, ka tas novedīs pie sastāva maiņas. “Ceru, ka viņas piedzīvos kaunu, un uz pasaules čempionātu brauks izlase,” secināja kāds no diskusijas dalībniekiem.

