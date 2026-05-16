Jā, viņi gatavojas karam! Izskan nepārprotams paziņojums par Latvijas kaimiņvalsts plāniem 0
Baltkrievijas neleģitīmais prezidents Aleksandrs Lukašenko tiešām gatavojas karam. Viņš vēlētos izvairīties no šāda scenārija, taču viņam nav citas izejas, jo viņš atrodas zem Krievijas diktatora Putina spiediena. Kremļa saimnieks vēlas ieraut Minsku militārajā agresijā pret Ukrainu. Šādu viedokli savā “YouTube” kanālā pauda bijušais Ukrainas ārlietu ministrs Dmitro Kuleba.
Pēc bijušā ārlietu ministra teiktā, jautājums pašlaik nav par to, vai Baltkrievija iesaistīsies karā, bet gan par to, kad tas notiks un kāds būs trieciena virziens. Vienlaikus diplomāts uzskata, ka no tā tomēr ir iespējams izvairīties, ja Lukašenko kaut kas nobiedēs tik stipri, ka viņš “atkal sāks izlocīties, kā viņš to prot”.
Pēc Kulebas domām, ieraujot Minsku karā, Putins vēlas atvērt otro fronti, lai novērstu Ukrainas spēku uzmanību no austrumiem. Ņemot vērā strupceļu Donbasā, Krievijas diktators rēķinās, ka Baltkrievijas draudu dēļ Ukraina būs spiesta pārsviest kaujasspējīgas apakšvienības no austrumu virziena uz valsts ziemeļiem.
Kā otru Krievijas rīcības variantu Kuleba uzskata triecienu pastiprināšanu pa Ukrainas aizmuguri. Pēdējo uzbrukumu intensitātes pieaugumu viņš saistīja ar Kremļa mēģinājumu kompensēt to, ka Krievijas okupantu armijai nav progresa Donbasā.