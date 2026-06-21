“Tā jau rada mums problēmas!” Cilinskis bažīgs arī par legālās migrācijas apjomiem 0
Ir svarīgi mazināt arī legālo migrāciju, jo trešo valstu studentu ieplūde Latvijā, tāpat arī darbaspēka apjomi atsevišķiem uzņēmumiem kļūst pārmērīgi, un jau faktiski rada problēmas valstij kopumā, šādu uzskatu TV24 raidījumā “Dienas personība” pauda Rīgas domes deputāts un Klimata un enerģētikas ministrijas parlamentārais sekretārs Einārs Cilinskis.
Viņš uzsvēra, ka šis esot pirmais uzdevums, kas būtu jārisina migrācijas politikā.
Vienlaikus politiķis norādīja, ka diskusijās par migrācijas ierobežošanu bieži tiek piesaukts ASV prezidents Donalds Tramps laikā, taču viņa pieeja šai politikai neskaitās populāra: “Nevajag darīt tā kā Tramps, vajag darīt galīgi otrādi”, norādot, ka Eiropa, visticamāk, neieviesīs ASV tipa stingros migrācijas kontroles pasākumus.
Tomēr pēc Cilinska domām ir skaidrs, ka Eiropa vairs nevar uzņemt tik lielu migrantu skaitu. “Tas, ka Eiropa nevar vairs akumulēt šādu daudzumu migrantu, ir pilnīgi skaidrs,” viņš sacīja, piebilstot, ka migrācijas politika kļūs par iekšlietu ministra absolūtu prioritāti.