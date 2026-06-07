Šnore aicina nesnaust “velkamisma” sakarā: Eiropā ir iestājusies imigrācijas realitāte – noziedzības, darba tirgus un integrācijas problēmas 0

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LA.LV
9:30, 7. jūnijs 2026
Ziņas Latvijā

Eiropa tikai šobrīd saskaras ar realitāti, kas sākusies jau pirms aptuveni desmit gadiem, bet īpaši spilgti – 2015. gadā migrācijas krīzes laikā. Tā TV24 raidījumā “Globuss” par šo globālo problēmu izteicās Iekšlietu ministrijas parlamentārais sekretārs Edvīns Šnore (NA).

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Viņš norādīja, ka toreiz masveida migrantu pieplūdums Eiropā bija saistīts ar Sīrijas karu, taču situācija ātri kļuva daudz sarežģītāka. “Sīrijas kara dēļ faktiski robežas tika atvērtas vaļā,” atgādina Šnore.

Viņš atgādināja, ka tolaik valstis, kas iebilda pret šādu imigrantu masveida uzņemšanu, tika ļoti kritizētas, tostarp bija Ungārija, bet Vācijas kanclere Angela Merkele bija centrālā figūra, kas iestājās par atvērtu pieeju un teica, ka viss ir kārtībā un vajag laist visus iekšā.

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Sākotnēji gan tas tika pamatots ar humāniem apsvērumiem, jo Eiropā ieradās kara bēgļi. Šnore atzina, ka jau toreiz viņam šķitis dīvaini, kāda bija migrantu plūsmas struktūra. “Es skatījos tos video, kur vācieši uzņēma lidostā šos cilvēkus ar aplausiem, skandējot “Wellcome!” Bet kas man toreiz krita acīs – migrantu masā faktiski bija tikai jauni vīrieši. Jau toreiz tā bija pamatmasa, kas bija dīvaini,” viņš sacīja.

Pēc viņa teiktā, šobrīd Eiropa saskaras ar šī procesa sekām – gan integrācijas, gan darba tirgus, gan noziedzības jomā. Viņš norādīja, ka šobrīd tiek meklēti risinājumi, tostarp atgriešanas regulējums un organizēta daļas migrantu atgriešana.

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