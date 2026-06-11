“Tā nav tukša runāšana.” Andris Vīksna atklāj, ka pesimistiskās klimata prognozes sāk piepildīties 0

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LA.LV
16:52, 11. jūnijs 2026
Ziņas Dabā

Klimata pārmaiņu scenāriji, par kuriem zinātnieki brīdināja jau pirms vairākiem gadiem, Latvijas reģionā piepildās diezgan precīzi, TV24 raidījumā “Klimata balss” norāda Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra Prognožu un klimata daļas vadītājs Andris Vīksna.

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Viņš skaidroja, ka pēdējos starptautiskajos klimata pārmaiņu ziņojumos izstrādātās prognozes jau tolaik iezīmēja tendences, kuras šobrīd ir novērojamas arī Latvijā.

“Šīs projekcijas mūsu reģionā attaisnojas diezgan labi. Tas nozīmē, ka mūsu prognozes ir piepildījušās, tā nav tukša runāšana,” uzsvēra Vīksna.
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Pēc viņa teiktā, nākotnes scenāriji joprojām ir samērā pesimistiski. Līdz gadsimta beigām vidējā gaisa temperatūra Latvijā varētu pieaugt par 3 līdz 5 grādiem.

Eksperts atgādināja, ka kopš pagājušā gadsimta vidus temperatūras pieaugums bijis aptuveni 1-1,5 grādi, tāpēc prognozētās izmaiņas būtu ievērojamas.

Vīksna norādīja, ka izmaiņas skars ne tikai temperatūru. Ziemās nokrišņu daudzums varētu pieaugt par 40–50%, savukārt vasarās gaidāmi intensīvāki pērkona negaisi, kā arī spēcīgas lietusgāzes.

Vienlaikus viņš uzsvēra, ka klimata pārmaiņu scenāriji neattiecas tikai uz meteoroloģiju.

“Tie ietver arī to, kā mainīsies cilvēku paradumi, mobilitāte un enerģijas izmantošana,” skaidroja Vīksna.

Pēc eksperta teiktā, klimata pārmaiņu ietekme būs atkarīga ne tikai no dabas procesiem, bet arī no tā, kādus lēmumus sabiedrība pieņems tuvākajās desmitgadēs.

Pilnu sarunu raidījumā “Klimata balss” par klimata pārmaiņu ietekmi uz laikapstākļiem, skatieties pirmdien, 15. jūnijā plkst. 20.30.

Raidījums “Klimata balss” skatāms TV24 ēterā pirmdienās plkst. 20.30 ar atkārtojumiem otrdienās plkst. 12.30 un svētdienās plkst. 16.00.

Projektu “Klimata balss” finansiāli atbalsta Emisiju kvotu izsolīšanas instruments.

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