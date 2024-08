Londonā, tūristu iecienītajā Lesteres laukumā, sadurtas 11 gadus veca meitene un 34 gadus veca sieviete, informē “BBC“.

Policija paziņojusi, ka ir arestēts un aizturēts kāds vīrietis.

Meitenei būs nepieciešams ārstēties slimnīcā, bet viņas ievainojumi nav dzīvībai bīstami, savukārt sievietes ievainojumi ir vieglāki. Policija norādīja, ka pagaidām nav nekādu aizdomu, ka šis incidents būtu saistīts ar terorismu.

Veikala darbinieks, kurš palīdzēja šausmīgajā notikumā, BBC pastāstīja, ka dzirdējis kliedzienus, viņš “uzlēca uz uzbrucēja un atbruņoja viņu no naža”.

Notikuma vietā, kas atrodas vienā no galvaspilsētas tūristu noslogotākajiem rajoniem, joprojām atrodas policisti.

29 gadus vecais Abdullah, kurš strādā tējnīcā Lesteras laukumā, teica, ka viņš iejaucās, lai apturētu uzbrucēju, kuram uz sejas un krūtīm bija asinis.

“Es dzirdēju kliedzienu, un es vienkārši izgāju ārā un ieraudzīju, ka vienam puisim ir nazis,” viņš paskaidroja.

“Brīdī, kad es to ieraudzīju, es vienkārši uzlēcu tam puisim un satvēru viņa roku… un nometu viņu uz grīdas, un atņēmu nazi.”

Viņš sacīja, ka palīgā nāca arī vairāki citi vīrieši, kuri “četras līdz piecas” minūtes turēja vīrieti piespiestu pie zemes. Vīrietis piebildis, ka neko nedomāja – vienkārši rīkojās, cenšoties palīdzēt.

“Godīgi sakot, tas ir šausmīgi, es nekad agrāk neko tādu neesmu redzējis,” viņš teica.

“Tā rīkoties ar bērnu, tas ir briesmīgi.”

Neilgi pēc uzbrukuma vairāki policisti joprojām atradās notikuma vietā blakus Lego veikalam Swiss Court, kas atrodas netālu no laukuma.

Aiz nozieguma vietas lentes uz zemes varēja redzēt priekšmetus, tostarp zaļu šķiltavu, melnu cepurīti un asiņainas salvetes, bet tālumā bija sapulcējies neliels cilvēku pūlis.

