4,20 eiro “alga” mēnesī? Ļaudis izbrīnīti par kādu pavisam jokainu darba piedāvājumu, taču viss tur esot pareizi 0
Loģiski, ka darba sludinājumi un līdz ar to darba laika un algas nosacījumi mēdz būt pavisam dažādi. Ne vienmēr tiek piedāvāts vai meklēts pilnas slodzes darbs, ne vienmēr pienākumi ir grūti un sarežģīti.
Šķietami pavisam elementārs darbs tiek piedāvāts kādā aktuālā sludinājumā, kas publicēts portālā SS.COM. Tam uzmanību pievērsuši soctīklotāji, kuri satraucas, vai tiešām piedāvājums ir reāls. Izrādās, ka viss tiešām ir pareizi, kāds reiz esot šādā darbā strādājis.
Sludinājumu vakanču sadaļā pie amata kontrolieris ievietojis uzņēmums SIA “Tns Latvia”. Tā teksts vēsta: “Iespēja nedaudz, bet regulāri piepelnīties kļūstot par vēstuļu korespondences saņēmēju Daugavpilī.
Pienākumi:
– vēstuļu saņemšana un reģistrēšana;
– saņemto vēstuļu nosūtīšana uz biroju.
Prasības:
– slēdzama pasta kaste;
– punktualitāte un precizitāte – konkrētos datumos ir jāpārbauda pasta kaste.
Piedāvājam:
– samaksu par katru saņemto un reģistrēto vēstuli 0.7EUR neto;
– ik mēnesi saņemsi 2-6 vēstules.
Vienas vēstules apstrāde neaizņem vairāk par minūti.”
Kas cilvēkiem sakāms par šo neparasto piedāvājumu?
“Bonusā – adresē tiks reğistrēta paredzami problemātiska juridiska persona.”
“Tur varētu būt pat kas vairāk – vēstuļu saturā.”
“Nu, ja vēstuļu saturā kas vairāk, tad 70 centi izklausās pārāk maz. Turklāt juridiska persona… nē nu var jau būt.”
“4.20 ir maksimums ko mēnesī no tā nopelnīt? Jābūt ļoti garlaikotam, lai to darītu.”
“4.20 ir vairāk nekā nekas.”
Komentārus pievienojuši arī vairāki cilvēki, kuri zina ko vairāk par šo piedāvājumu. Viņi skaidro, kā viss notiek un norāda, ka tur patiesībā nav nekā dīvaina.
“Tas ir TNS projekts. Īsti nav vakance. Tiek pārbaudīts pasta darbs. Katru dienu ir jāpārbauda pastkaste un jāreģistrē saņemtas vēstules. Pēc tam, savācot punktus, var saņemt dāvanu karti. Ap pusgadu piedalījos.”
“Tā ir, tautas valodā runājot, haltūra. TNS Latvija = Kantar, veic sociālos pētījumus, tātad runa ir pa kādu pētījumu, kas saistīts ar pasta pakalpojumiem. P.S. Kantar, ja ir noslēgts autoratlīdzības līgums, ik pa laikam var kādu haltūru dabūt, ko var darīt paralēli pamatdarbam.”
“TNS ir aptauju veicēji, vāc datus uz pasūtījumu. Līdzīga koncepta kompānija kā SKDS. Sen, sen vidusskolas beigās ar draudzeni pieteicāmies vakancei “intervētājs”, pēc darba intervijas sapratām, ka īsti nebūs vakance aktuāla, uzdevums bija staigāt pa Rīgas daudzdzīvokļu ēkām un veikt intervijas, kuras jāieraksta viņu izsniegtā audio ierīcē. Samaksa arī bija diezgan līdzīga, kapeikas par katru interviju.”
“Esmu šī pasta pētījuma dalībnieks. Par darbu to nesauktu – vienkārši pētījuma dalībnieks. Viņi izmaksā naudu, kad sakrāti 10€, kas ir reizi kādos 3 mēnešos.”
“Kādreiz piedalījos šajā, viss legāli.”
“Kam nav ko darīt, var ņemties.”