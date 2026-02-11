Latvijas kamaniņu vīriešu divnieki 2026. gada olimpiskajās spēlēs

Latvijas kamaniņu sporta divnieku ekipāžas Mārtiņš Bots/Roberts Plūme un Eduards Ševics-Mikeļševics/Lūkass Krasts trešdien Kortīnā d’Ampeco olimpisko spēļu sacensībās izcīnīja attiecīgi piekto un devīto vietu.

Zelta medaļu 17 ekipāžu konkurencē izcīnīja mājinieki itāļi Emanuēls Rīders/Simons Kaincvalders, kuri pēc pirmā brauciena bija trešie, bet otrajā uzrādīja ātrāko rezultātu. Tikai 0,068 sekundes summā zaudēja austrieši Tomass Štoijs/Volfgangs Kindls.

Iepriekšējo trīs olimpisko spēļu čempioni Tobiass Vendls/Tobiass Arlts no Vācijas šoreiz samierinājās ar trešo vietu, zelta medaļniekiem zaudējot deviņas sekundes simtdaļas. Ceturtie bija citi vācieši Tonijs Egerts/Floriāns Millers, kuri no tautiešiem atpalika 0,093 sekundes.

Bots/Plūme pēc pirmā brauciena bija sestie, bet otrajā pakāpās uz piekto pozīciju, uzvarētājiem zaudējot 0,198 sekundes, savukārt labāko trijnieks palika 0,108 sekunžu attālumā.

Līderi pēc pirmā brauciena bija amerikāņi Markuss Millers/Ansels Haugšā, kuri sākotnēji netika uzskatīti par sacensību favorītiem. Štoijam/Kindlam viņi priekšā bija par trīs sekundes tūkstošdaļām un arī otrā brauciena laikā trases augšdaļā bija līderi, taču pēc kļūdas strauji zaudēja ātrumu un palika aiz Bota/Plūmes.

Olimpisko spēļu debitanti Ševics-Mikeļševics/Krasts pirmajā braucienā uzrādīja devīto rezultātu, bet otrajā – 11., taču summā saglabāja devīto pozīciju. No uzvarētājiem latvieši atpalika 0,597 sekundes.

Pirms tam sieviešu sacensībās Marta Robežniece/Kitija Bogdanova izcīnīja ceturto vietu.

Otrdien Latvijas delegācijai pirmo medaļu – sudrabu – sagādāja Elīna Ieva Bota.

Kamaniņu sporta sacensības noslēgsies ceturtdien ar komandu stafeti

Milānas un Kortīnas olimpiskās spēles norisināsies līdz 22. februārim.

