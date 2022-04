“Tad sanāktu, ka Ukraina uzbrūk Moldovai…” Rajevs par pēdējām 24 stundām frontes līnijā Ieteikt







“Šoreiz sāku ar Piedņestras Moldāvu Republiku, kur šobrīd ir saspringta situācija. Pastāv viens krievu naratīvs, ka ukraiņu spēki, Polija un Rumānija kopā ar Moldovu taisās iebrukt un ieņemt šo teritoriju. Paralēli vēl tiek musēta informācija, ka Polija grib sev sagrābt pusi Rietumukrainas,” par viltus informāciju TV24 Speciālizlaidumā stāsta militārais analītiķis Igors Rajevs.

Iepriekš minētais esot krievu iemesls, kāpēc viņi paaugstinājuši kaujas gatavību šajā reģionā. “It kā iebruks Ukrainas spēki, iznīcinās visus krievus uz vietas un sagrābs munīcijas noliktavu.

Pamatojuma tam šobrīd nav, jo krievu aviācija un raķetes var aizsargāt šo teritoriju, tāpēc ukraiņu spēku, pat ja viņi būtu skaitliski vairāk, iebrukums nebūtu viegls un tehniski tas nebūtu tik viegls uzdevums, kā viņi stāsta.

Un galu galā mēs neredzam arī to reālo darbību, jo tad patiešām sanāk, ka Ukraina uzbrūk Moldovai, es nedomāju, ka tas ir tas politiskais gājiens, kuru atļausies patreizējā Ukrainas vadība.

Otra lieta, par ko mums jāuztraucas – kreiseris “Moskva”. Melnās jūras flote turējās pietiekoši tālu no krasta.

Tagad redzam, ka flote pieiet tuvāk. Visdrīzāk viņi vēlas piekļūt pēc iespējas tuvāk Ukrainas krasta līnijai, lai varētu tur ietekmēt kaujas situāciju. Noteikti arī parādīt spēku, ka vēl joprojām ir tepat, viņi ir drauds un no viņiem vēl joprojām ir jābaidās,” viņš stāsta.

Rajevs saka, ka laiks atrisinās, jo šāda situācija nevar turpināties ilgi.

“Piedņestrā it kā tiek gatavots lidlauks Krievijas militāro lidmašīnu nosēdināšanai. “Par to mēs runājām pirms mēneša. Teorētiski tas ir iespējams, bet krievi to nevar izdarīt nemanāmi. Neviena lidmašīna uz turieni nevar aizlidot, ukraiņu spēkiem par to nezinot,” militārais analītiķis teic.

Odesā saglabājušies pietiekami labas pretgaisa sistēmas, lai šīs lidmašīnas varētu notriekt. Tiklīdz šīs lidmašīnas nosēdīsies šai lidlaukā, tas leģitīmi kļūs par mērķi ukraiņu spēku uzbrukumam.

Tad visi tie draudi, par kuriem tiek runāt, ukraiņiem būs pilnīgas tiesības uzbrukt, tāpēc viņš domā, ka tas nav krievu spēku interesēs.