“Tādas divējādas sajūtas…” Dzintaru pārsteidz dzirdētais “Maxima” veikalā 0
Mūzika ir neatņemama daļa no iepirkšanās pieredzes, lai gan ikdienas steigā daudzi pircēji tai pat nepievērš īpašu uzmanību. Tā skan lielveikalos, tirdzniecības centros, kafejnīcās un citās sabiedriskās vietās, palīdzot radīt noteiktu noskaņu un vidi.
Lai arī daudzi mūzikai nepievērš lielu uzmanību, veikala “Maxima” klientu ir pārsteidzis dzirdētais – iepērkoties viņš dzirdējis arābu tipa mūziku.
Vēstulē redakcijai Dzintars raksta: “Jautājums par “Maximu”, vismaz par Tukuma “Maximu”. Kāpēc tiek bieži atskaņota arābu tipa mūzika? Vai tas ir kāds welcomistu pieskāriens, vai kas tas ir? Vai Latvijā ir tik maz latviešu dziesmu, ko atskaņot veikalā? Tādas divējādas sajūtas apmeklēt šo veikalu, un par šo jau esmu dzirdējis arī vairākas sūdzības.”
Mūziku pielāgo tematiskajām dienām
Atbild “Maxima Latvija” komunikācijas vadītāja Liene Dupate-Ugule: “Lai sniegtu klientiem patīkamu iepirkšanās pieredzi, nodrošinām ne tikai zemas cenas, bet arī mūsdienīgu vidi, kurā tiek atskaņota arī mūzika. Mūzika “Maxima” veikalos tiek pielāgota atbilstoši sezonalitātei un arī īpašiem produktu piedāvājumiem, kas pieejami “Maxima” veikalos.
Šādā veidā varam iepazīstināt klientus ne tikai ar reģiona garšām, bet arī iepazīt Kaukāza reģiona kultūru.
Jau ierasti “Maxima” pielāgo mūzikas sarakstu sezonalitātei un tendencēm, piemēram, valsts svētku laikā plašā mērogā tiek atskaņotas Latvijā iemīļotu mākslinieku dziesmas, savukārt Jāņu laikā Līgo dziesmas, decembrī – Ziemassvētku dziesmas. Arī citu īpašo piedāvājumu laikā esam pielāgojuši mūziku, piemēram, Āzijas dienās.
Vēlamies atgādināt, ka mūzikas saraksti tiek regulāri atjaunoti un pielāgoti, lai veikala apmeklējuma laikā skanētu dziesmas, kuras iedzīvotāji ir iecienījuši, un neskatoties uz to vai veikalos norisinās īpašie piedāvājumi, mūzikas sarakstā joprojām ir iekļauta arī populārā mūzika.”
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