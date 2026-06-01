“Bērnam liela vilšanās.” Pircēja piedzīvo nepatīkamu situāciju “Maxima” veikalā – rotaļlietu kastītes izrādās tukšas 0
Ne visi veikala apmeklējumi beidzas veiksmīgi, īpaši, ja vilšanās jāizskaidro bērnam. Ar nepatīkamu pieredzi sociālajos tīklos dalījusies Alise, kura apgalvo, ka “Maxima” veikalā Rīgā iegādātās rotaļlietas izrādījušās tukšas.
Sociālo mediju platformā “Threads” sieviete raksta: “Baigais nesmukums sanāca @maxima.lv Grostonas ielas veikalā. Atlaides rotaļlietām, bērns izvēlējās divas, bet, kad tikām līdz kastīšu atvēršanai, abas bija tukšas. Kāds bija paspējis izšiverēties, izņemt rotaļlietas un smuki aizlīmēt kastītes ciet. Man jau nekas – pāris eiro pazaudēti, bet bērnam liela vilšanās.”
Situāciju komentēja “Maxima Latvija” komunikācijas vadītāja Liene Dupate-Ugule, uzsverot, ka uzņēmums par notikušo ir nepatīkami pārsteigts.
“”Maxima Latvija” prioritāte ir nodrošināt ne vien kvalitatīvus produktus par zemām cenām, bet arī ērtu un patīkamu iepirkšanās pieredzi mūsu klientiem, kas ietver arī operatīvu jautājumu risināšanu, ja tādi radušies,” norāda Dupate-Ugule.
Viņa uzsver, ka uzņēmums sadarbojas tikai ar uzticamiem partneriem un līdz šim ar šādu situāciju neesot saskāries.
Uzņēmums aicina klienti sazināties ar veikalu, lai situāciju iespējami ātri atrisinātu.
“Maxima Latvija” atgādina, ka problēmsituācijas visērtāk iespējams risināt:
- vēršoties pie veikala darbiniekiem uz vietas;
- zvanot uz bezmaksas tālruni 80002020;
- rakstot uz [email protected];
- aizpildot pieteikumu uzņēmuma mājaslapā vai rakstot sociālajos tīklos.
Tāpat uzņēmums aicina saglabāt pirkuma čeku, jo tas būtiski atvieglo situācijas izskatīšanu un risināšanu.
