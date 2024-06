“Viena no lietām, ko vajadzētu ievērot ir, neko nedarīt steigā,” Eksperts lietas, ko paturēt prātā, lai pasargātu sevi no krāpniekiem Ieteikt







TV24 raidījumā “Preses klubs” tiek diskutēts par to, kā ikdienā datoru un telefonu pasargāt no krāpniekiem?

Reklāma Reklāma

LU Matemātikas un informātikas institūta mākslīgā intelekta laboratorijas pētnieks Ilmārs Poikāns skaidro: “Ja ir sistēmas atjauninājumi, tad tos labāk uzlikt. Tomēr principā cilvēks ir tā vājākā vieta visā šajā procesā.”

Kā piemēru, Poikāns min, kad atnāk īsziņa ar tekstu, ka ir saņemt paciņa, bet nav norādīta adrese vai steidzams lūgums samaksāt, klikšķinot uz kādu linku, uz kuru skatoties ir skaidrs, ka tur nav nekāds sakars ar pastu. Tomēr ir cilvēki, kas uzklikšķina.

“Tāpēc viena no lietām, ko vajadzētu ievērot ir, neko nedarīt steigā, jo šādu noziedznieku viens no paņēmieniem ir radīt spiedienu, trauksmes, steidzamības sajūtu, lai cilvēks nepadomājot izdara kaut ko to, ko vēlas krāpnieki,” skaidro Poikāns.

Tāpēc Ilmārs Poikāns sniedz padomu, ka labāk ir ignorēt pirmo dabisko reakciju:

“Ievelkam elpu, aizskaitām līdz 10 un tad domājam vēlreiz.”

Ir rūpīgi jāizvērtē, kas ir saņemts. Ar to problēmas varētu būt vecākiem cilvēkiem, kas tic daudz kam, kas kaut kur ir rakstīs.

“Ir jāsaprot, ka tagad var uzģērēt pilnīgi jebko, ko vajag. Un reāli sanāk, ka nevar ticēt tam, ko redzi un dzirdi,” Poikāns mudina saņemto informāciju izlaist cauri kādam veselā saprāta filtram, uzdodot sev jautājumu: vai tiešām tā varētu būt?

Cilvēkiem ir tieksme dalīties ar kaut ko skandalozu, izlasot tikai virsrakstu: “Ja paskatītos detaļās, uzdotu pāris jautājumus- kāpēc? Vai tiešām?”