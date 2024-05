Foto: EPA/SCANPIX Ilustratīvs foto.

Mobilo sakaru operators SIA “Bite Latvija” automātiski bloķēs telefonkrāpnieku zvanus, aģentūrai LETA pavēstīja kompānijas pārstāvji.

Kompānijā norāda, ka telefonkrāpniecības apkarošanas risinājums turpmāk ļaus bloķēt zvanus, kas maskēti par Latvijas numuriem, tostarp izsaukumus no Latvijas mobilo un fiksēto tīklu numuriem, kas nav piešķirti lietošanai nevienam operatoram, izsaukumus no “Bite Latvija” mobilā tīkla numuriem, kas tiek veikti no ārvalstīm, bet, kas, pēc “Bite Latvija” sistēmas datiem, neatrodas ārvalstīs, kā arī izsaukumus no Latvijas fiksēto tīklu numuriem, kas tiek veikti no ārvalstīm.

Krāpnieciskie zvani tiks bloķēti automātiski un papildu darbības klientiem nebūs jāveic. Attiecīgais risinājums kļūs par klientu tarifu plānā integrēto papildu funkciju, kas ir pieejama katram “Bite Latvija” klientam bez maksas.

Vienlaikus “Bite Latvija” ģenerāldirektors Arūns Mickevičs atzīmē, ka Latvijā izmēģinājuma režīmā tiks ieviests “Bites grupas” uzņēmuma “Bite Lietuva” izstrādātais risinājums.

Savukārt “Bite Latvija” iekšējās drošības procesu vadītājs Reinis Pudāns min, ka gan Lietuvā, gan arī Latvijā klienti bieži saņem zvanus it kā no policijas vai banku darbiniekiem. Visbiežāk to dara krāpnieki no ārvalstīs ierīkotiem zvanu centriem, izejošā zvana numurus piesedzot ar reāliem, katrā valstī reģistrētiem telefona numuriem.

“Krāpnieki ir tik rafinēti, ka atraduši veidus, kā izmantot numurus, kas ir līdzīgi vai pat tādi paši kā policijas iecirkņiem vai banku informatīvajiem numuriem, tādējādi vairojot uzticību,”

atzīmē Pudāns.

Vienlaikus viņš norāda, ka šobrīd Lietuvā ir novēroti krāpnieku mēģinājumi apiet jauno risinājumu, tāpēc notiek aktīvs monitoringa darbs nepieciešamo uzlabojumu veikšanai.

Savukārt Finanšu nozares asociācijas vecākais juridiskais padomnieks Edgars Pastars atzīmē, ka finanšu krāpniecība ir raksturīga ne tikai Latvijai – tā ir problēma visā Eiropā, tādēļ šīs problēmas risinājumam ir jābūt starpvalstu un starpnozaru līmenī, tā nevar būt tikai banku un tiesībsargājošo iestāžu darbinieku aktualitāte.

Viņš arī min, ka 2023.gadā tika fiksēti kopumā vairāk nekā 8500 telefonkrāpniecības gadījumu, no kuriem lielāko daļu izdevās pārtvert un novērst.

Jau vēstīts, ka 2022.gadā “Bite Latvija” strādāja ar 149,824 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 11,3% vairāk nekā gadu iepriekš, bet kompānijas peļņa palielinājās par 1,1% un bija 22,252 miljoni eiro. Kompānijas finanšu rādītāji par 2023.gadu vēl nav publiskoti.

“Bite Latvija” reģistrēta 2005.gadā, un tās pamatkapitāls ir 99 085 286 eiro. “Bite Latvija” vienīgā īpašniece ir Lietuvas “Bite Lietuva”, kas ir starptautiskās aktīvu pārvaldīšanas kompānijas “Providence Equity Partners” uzņēmums.