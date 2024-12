VIDEO. Tās cena ir mode vai pilnīgs vājprāts? Slavenajai Dubaijas šokolādei patiesībā vajadzētu būt lētai Ieteikt







Tā ir ekstrēmi kraukšķīga, saldum salda, pildīta ar gardu pistāciju krēma masu un smalkām turku mīklas šķipsnām – tā ir Dubaijas šokolāde.

Ietekmeļu slavinātais arābu gardums tagad ir iekarojis arī Eiropas lielveikalus. Papildus eksotiskajam pildījumam, kas izgatavots no kadaifi un pistāciju krēma maisījuma, tas, ka tā nāk no mirdzošās Dubaijas metropoles, ir arī tas, kas padara to tik īpašu – un ne gluži lētu. Protams, ja vispār to var dabūt, jo ažiotāža ir liela.

Tā ir kā Hermès somiņa starp citām šokolādes tāfelītēm – Dubaijas šokolāde. Līdz 20 EUR par 100 gramiem tā ir viena no dārgajām šokolādes tāfelītēm pasaulē. Bet cik pamatota patiešām ir šīs šokolādes cena?

Šokolāde simbolizē greznību. Tas ir dekorēta ar augstas kvalitātes riekstiem. Pildīta ar īpaši gatavotiem krēmiem un nosmērēta ar zeltu. Dubaijas šokolāde lieliski iederas šajā stāstā un dod darbu advokātiem strīdos par zīmolu.

Populārās Dubaijas šokolādes galvenās sastāvdaļas ir 200 grami šokolādes, 100 grami pistāciju krēma, 50 grami kadaifi (“eņģeļu mati”, turku deserts) un 50 grami sviesta. Ieskatoties sastāvdaļu sarakstā, ātri rodas jautājums, kāpēc populārās šokolādes cena ir līdz 20 eiro par 100 gramiem.

Ja visas sastāvdaļas pērkat pats, par pirkumu maksājat ap 10,05 eiro. Visdārgākais ir pistāciju krēms. Tad nāk kadaifi par aptuveni 3,99 eiro. Lētākā šokolādes tāfelīte ir par 1,11 eiro. Ja no minētā pirkumu izgatavo paštaisītu batoniņu, cena sanāk tikai 6,12 eiro.

Kāpēc Dubaijas šokolāde ir tik dārga?

Sastāvdaļu kvalitāte ietekmē arī cenu. Protams, gatavojot mājās, nav ražošanas un mārketinga izmaksu. Šokolāde no Dubaijas ir ne tikai dārga tāpēc, ka tā garšo tik labi, bet arī tāpēc, ka tā pārdod līdzi sev ekskluzivitāti un greznību.

Turklāt cenu veidošanā savu lomu spēlē arī ažiotāža sociālajos tīklos un kārotās šokolādes ierobežotā pieejamība.

Vācijā zemo cenu veikali Aldi un Lidl piedāvā katrs savu Dubaijas šokolādi. Tas, protams, nepatīk uzņēmumam Vācijā, kas pārdod oriģinālo produktu. Konditorejas izstrādājumu izplatītājs Wilmers ar īpašām pārdošanas kampaņām vēlas nepieļaut citiem gūt labumu no Dubaijas šokolādes ažiotāžas.

Paredzēts, ka šiem veikalu tīkliem līdz 17. decembrim jāpārtrauc šokolādes pārdošana ar nosaukumu “Dubai Chocolate”, jo nosaukums ir maldinošs un nav pieļaujams produktiem, kas nav no Dubaijas.

Iemesls ir tāds, ka šie tirgotāji pārdod katrs savu šokolādes variantu un tādējādi rada iespaidu, ka tas ir oriģinālais produkts. Oriģinālo Fex Dessert zīmolu ražo tikai Dubaijas valdības apstiprinātie uzņēmumi.