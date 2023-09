Politologs: Tas ir mīts, ka Krievija ir izolēta. Krievija ir izolēta tikai Rietumos – Rietumi nav visa pasaule! Ieteikt







Tas taču ir acīm redzams izmisums, ja Krievijai pat no Ziemeļkorejas jāprasa papildinājumu savai munīcijai. Bet fakts ir viens, ieroču sistēmas Ziemeļkorejai ir tās pašas, ko no Krievijas savulaik pirkusi, uzkrājusi, tagad pārdod atpakaļ, šādu tēzi izvirza TV24 raidījums “Globuss”.

Gan tanki, gan artilērijas sistēmas, gan attiecīgie kalibra artilērijas lādiņi – tas viss ir savietojams ar Krievijas Federācijas sistēmām, līdz ar to, protams, ka tas varētu lielu ieguldījumu Krievijas Federācijas tālākajā darbībā. Šādu komentāru sniedza Raimonds Rublovskis, rezerves pulkvedis, politologs (LPV).

“Šeit es nerunātu par izmisumu, tas ir , kā to traktē pēc vēlmju domāšanas. Tad jau par ukraiņiem mums arī būtu jāsaka, ka viņi ir simtprocentīgi atkarīgi no ASV, no ieroču piegādēm. Visas vecās padomju sistēmas sen ir izgājušas no ierindas.

Vēl neaizmirsīsim to, aicina Rublovskis, ka arī Irāna piedalās ļoti aktīvi šajā karā ar raķešu sistēmām. Tā kā tas ir mīts, ka Krievijas Federācija ir izolēta. Izolēta tā ir Rietumos.

Kā piemēru speciālists min BRICS samitu, G20 samitu, piemēram, lai gan amerikāņi un briti centās uzspiest, lai uz šiem sarīkojumiem uzaicina Ukrainas prezidentu Volodomiru Zelenski, Indija kategoriski atteicās.

To nevar uzspiest.

“Es atkārtošos jau vairākas reizes, runājot par Krievijas atbalstu globālajos dienvidos vai neitralitāti. Nav jautājums, vai viņi atbalsta Krieviju, bet viņiem ir daudz lielākas pretenzijas pret Rietumiem, pret koloniālismu, pret Franciju, Lielbritāniju, ASV. Āfrikai, Latīņamerikai, Ķīnai ir milzīgas pretenzijas pret Rietumiem,” skaidro politologs.

Šeit ir jautājums, kāpēc kādam ir jāpalīdz amerikāņiem viņu ambīciju īstenošanā? Tieši otrādi, lai ASV un NATO neuzvarētu vai būtu mazāks ASV spiediens pret citām valstīm.

Piemēram, BRICS samitā uzaicināja sešas jaunas valstis, vēl daudzas grib iesaistīties.

G20 deklarācijas 37 lapās Ukraina ir pieminēta divos paragrāfos – un nav pat pieminēts karš pret Ukrainu, bet ir vienkārši pieminēts karš Ukrainā, kur ir divas puses, kuras karo – nav nekāda Krievijas nosodījuma.

Ir izmainījusies retorika – redzams, ka pamazām viss vienkāŗši turpinās. Izolācija ir mīts, ir ieciklēšanās, ka Eiropa, NATO, ES ir visa pasaule – tā nav, akcentē Roblovskis.

Projektu “Globuss” finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījuma “Globuss” saturu atbild AS “TV Latvija”.