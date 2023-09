Igaunija nosūtīs palīgspēkus uz Latviju, lai palīdzētu vērsties pret migrantu masveidīgajiem mēģinājumiem nelegāli šķērsot Baltkrievijas un Latvijas robežu, paziņojis Igaunijas iekšlietu ministrs Lauri Lēnemetss.

#Estonia is sending a team of police and border guard officers to #Latvia.

Latvia has asked our help to counter the ongoing hybrid activities from Belarus.

We offer our help to protect the EU external border and stand shoulder to shoulder with our neighbours.

— Kaja Kallas (@kajakallas) September 14, 2023