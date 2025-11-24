Foto. pexels.com/Pavel Danilyuk

Svētdien Latvijā iestājusies meteoroloģiskā ziema, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra dati un laika prognozes.

Diennakts vidējā gaisa temperatūra valstī kopumā 23. novembrī noslīdēja nedaudz zem nulles, un prognozes liecina, ka arī tuvākajās dienās tā saglabāsies negatīva.

Meteoroloģiskā ziema sākas, kad diennakts vidējā gaisa temperatūra vismaz piecas dienas pēc kārtas ir zemāka par nulli, un tās sākums ir pirmā no šīm dienām.

Pērn meteoroloģiskā ziema Latvijā kopumā sākās 4. decembrī, bet 2022. un 2023. gadā – jau 17. novembrī.

Alūksnes novērojumu stacijā meteoroloģiskā ziema šogad iestājās 15. novembrī. Arī citos gados ziema parasti agrāk iestājas Alūksnes un Vidzemes augstienē, vēlāk – Kurzemes piekrastē.

Ik gadu 6. novembrī sākas solārā ziema jeb gada ceturksnis, kurā Zemes ziemeļu puslode saņem vismazāko Saules gaismas daudzumu. Savukārt astronomiskā ziema sāksies 21. decembrī, kad būs saulgrieži, un noslēgsies pavasara ekvinokcijā 20. martā.

Sinoptiķi prognozē, ka tuvākajās dienās Latvijā būs maz nokrišņu, vairāk snigs Latgalē un Sēlijā.

Saskaņā ar Eiropas Vidēja termiņa laika prognožu centra datiem šī nedēļa gaidāma divus grādus vēsāka par normu, bet nākamnedēļ – decembra sākumā – gaisa temperatūra varētu pakāpties trīs grādus virs normas. Arī turpmākās nedēļas un ziema kopumā prognozēta siltāka nekā ierasts.

