Trampam kaut kas jāliek galdā! Kāpēc ASV cenšas tuvināties Krievijai? 0
Jānis Slaidiņš, NBS majors, Zemessardzes štāba virsnieks, TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” atklāj, kāpēc ASV cenšas tuvināties Krievijai.
Pēc Ukrainas Aizsardzības ministrijas Galvenās izlūkošanas pārvaldes (GUR) vadītāja Kirila Budanova domām, ASV cenšas tuvināties Krievijai, jo ASV galvenais pretinieks ir Ķīna, un viņi uzskata Krievijas un Ķīnas attiecības par nopietnu draudu. Tādejādi ASV kaut kādā veidā jācenšas sadalīt Maskavu no Pekinas, bet, lai to izdarītu, ASV kaut kas ir Krievijai jāpiedāvā, atklāj Slaidiņš.
Vēl Budanovs, runājot par miera sarunām, teicis, ka kompromiss nav tad, kad viens aiziet bēdīgs un otrs priecīgs, bet gan tad, kad abi aiziet bēdīgi. Pēc Slaidiņa domām, Budanovs dziļi sirdī uzskata, ka nekāda kompromisa Ukrainai ar Krieviju nebūs.
