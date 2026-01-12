To neviens tik ātri negaidīja! Niks Endziņš un Sindija Bokāne gatavojas nopietnam kopīgam solim 0
Ar jaunu jaudu un intriģējošiem pavērsieniem TV ekrānos atgriežas skatītāju iemīļotais realitātes šovs „Slavenības. Bez filtra”! Sākot ar šova 14. sezonu, tas maina savu mājvietu un no 19. janvāra turpmāk būs redzams TV kanālā 360 – no pirmdienas līdz ceturtdienai plkst. 20:20!
Kā ierasts, skatītājiem tiks sniegta ekskluzīva iespēja ieskatīties sabiedrībā zināmu personu ikdienas aizkulisēs, sekojot līdzi gan labi iepazītu slavenību ikdienai, gan uzzināt ko jaunu par šova jaunpienācējiem – skandalozo uzņēmēju Niku Endziņu un viņa otro pusīti, digitālā satura veidotāju Sindiju Bokāni!
Šova jaunajā sezonā skatītājiem būs iespēja sekot līdzi nozīmīgam pagrieziena punktam digitālā satura veidotājas Sindijas Bokānes un uzņēmēja Nika Endziņa attiecībās. Pāris ir pieņēmis nopietnu lēmumu – veidot kopīgu ģimeni, un šis solis nāk ar lielām pārmaiņām viņu ikdienā.
Šobrīd abi aktīvi meklē jaunu un plašāku mājvietu, kurā būtu pietiekami daudz vietas viņu nākotnes iecerēm un kopīgas ligzdiņas vīšanai. Niks neslēpj savu apņēmību – viņš vēlas darīt visu, lai Sindija justos laimīga, un ir gatavs viņu lutināt ik uz soļa, nodrošinot vislabākos apstākļus viņu jaunajai kopdzīvei.
Abi atzīst, ka ar dalību šovā vēlas parādīt savu dzīvi tādu, kāda tā ir – bez filtriem. Skatītāji redzēs ne tikai romantiskus mirkļus, bet arī patiesus sadzīves izaicinājumus, ar kuriem saskaras ikviens jauns pāris, uzsākot nopietnu ceļu uz ģimenes izveidi.