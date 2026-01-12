Foto: ekrānuzņēmumi no video.

VIDEO. “Cilvēki ir pretīgi!” Lietuvu pāršalc sašutums, ieraugot šo netīšām nofilmēto vardarbību 0

18:42, 12. janvāris 2026
Ziņas Krimināls

Pirms dažām dienām internetā kā viesulis izplatījās šokējošs video, kurā redzams, kā sieviete vardarbīgi izturas pret kucēnu, iesviežot to sniegā, sperot ar kāju un sīdzinot. Šāda nežēlīga uzvedība izraisīja īpaši lielu sašutumu cilvēku vidū, raksta lrytas.lt.

Šokējošo video, kas izraisīja lielu sabiedrības reakciju, sociālajos tīklos pirmo reizi dalījās valsts iestāde “Rožinė pėdutė”.

Dzīvnieku aizsargi nekavējoties reaģēja un drīz vērsās policijā. “Tā kā mēs saņemam daudz vēstuļu un komentāru, uz kuriem mēs fiziski nevaram atbildēt individuāli, mēs sniedzam vispārīgu informāciju. Mēs esam nodevuši Lietuvas policijai pieejamos datus par personu, kas ir nepieciešami, lai viņu identificētu bez lielām problēmām, tāpēc ceram drīz saņemt atbildes,” teikts Facebook kontā.

