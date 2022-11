“Tas ir sviests! Mums jau tā birokrātijas aparāts ir divreiz par lielu!” Upaciers par Enerģētikas ministrijas veidošanu Ieteikt







“Es šim visam neticu, man šķiet, ka tas birokrātijas aparāts mums ir divreiz par lielu, jo zem visām ministrijām apakšā ir vēl aģentūras un nekas nav mainījies un nemainīsies arī šajā sasaukumā, jo viņi sāk runāt par memorandu, tad domās tālāk, ko darīt. Šis viss ir sviests!” TV24 raidījumā “Preses Klubs” Ikšķiles novada domes deputāts Kaspars Upaciers izsakās par Enerģētikas ministrijas veidošanu, oponējot iepriekš sacīto, ka jaunā ministrija tiks veidota no esošajiem ierēdņiem un to skaits netiks palielināts. Upaciers tam netic.

Iepriekš jau ziņots, ka 14.Saeimas pirmais likumdošanas lēmums varētu būt jaunas Klimata un enerģētikas ministrijas izveide, intervijā Latvijas Televīzijas raidījumā “Rīta panorāma” skaidroja “Jaunās vienotības” politiķe, Saeimas priekšsēdētāja biedre Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Viņa norādīja, ka deputāti ir iesaistīti valdības veidošanā, līdz ar to patlaban jau tiek veikts aktīvs darbs. Šonedēļ tiks apstiprinātas parlamenta komisijas, no rīta visām frakcijām jāpiesaka savu deputātu saraksts darbam katrā no komisijām. Trešdien, 23.novembrī, komisiju sastāvs varētu tikt apstiprināts Saeimā, savukārt trešdien un ceturtdien, 24.novembrī, varētu notikt komisiju pirmās sēdes, kurās tiktu ievēlēta to vadība.

Viena no jaunā parlamenta likumdošanas iniciatīvām varētu būt grozījumi Ministru kabineta iekārtas likumā. Lai varētu apstiprināt valdību plānotajā jaunajā sastāvā, likumā jāieraksta, ka Latvijā turpmāk būs Klimata un enerģētikas ministrija, skaidroja politiķe.

Kalniņa-Lukaševica atzina, ka viņas partijas biedrus ir pārsteigusi pēdējo nedēļu “Apvienotā saraksta” pieeja “solis turp, divi atpakaļ”. Viņa cer, ka šī nedēļa valdības veidošanas kontekstā būs produktīva, varēs vienoties par kopējo valdības deklarācijas tekstu un varēs virzīties uz priekšu. “Valdība ir vajadzīgs, steigšus jāapstiprina budžets,” sacīja politiķe.

Viņa atgādināja, ka Saeimas ātrāka iesaiste un darbošanās nepieciešama arī tāpēc, lai juridiski pagarinātu atbalsta pasākumus Ukrainas bēgļiem Latvijā.

Lielais caurvijošais Saeimas un valdības darba elements būs valsts drošība, skaidroja Saeimas priekšsēdētāja biedre. Karš ir satricinājis visas Eiropas drošības arhitektūru, tāpēc ir jāstiprina sabiedrības noturība, kā arī bruņotie spēki un iekšējā drošība. Ar to saistīta arī enerģētiskā drošība, kas paredz arī ekonomikas modernizāciju, kur nepieciešama saikne starp investīcijām un izglītību, kā arī eksportspēju.

Vēl Saeima varētu izvērtēt, kā parlamentā noturēt kvalificētus speciālistus, konstatējot, ka atalgojums Saeimas dažādajās struktūrās ir zemāks ne tikai kā komercsektorā, bet arī ministrijās.

Kā ziņots, nākamās valdības deklarācijas darba grupas šodien strādās pie dokumenta jomu sadaļu izstrādes.

Partiju apvienība “Jaunā vienotība” (JV) aicinājusi partiju apvienību “Apvienotais saraksts” valdības deklarācijas rakstīšanā uzņemties darba grupu vadību, lai izstrādātu darba plānus reģionu attīstības, vides un digitalizācijas, zemkopības un mežsaimniecība, veselības, iekšējās drošības un krīzes vadības jomās.

JV apņēmusies vadīt valdības deklarācijas sagatavošanu tādās jomās kā finanses, ārpolitika, izglītība un zinātne, valsts pārvalde, tiesiskums un cīņa pret korupciju, klimats (vide) un enerģētika, labklājība un bērnu atbalsta politika.

Nacionālā apvienība nominēs darba grupu vadītājus, lai izstrādātu valdības deklarācijas saturu tādās nozarēs kā aizsardzība, ekonomika un nodarbinātība, satiksme, kultūrtelpa, nacionālā identitāte un informatīvā telpa, norāda JV pārstāvji.

Ministru prezidents Krišjānis Kariņš (JV) aicina darba grupu vadītājus katram savu valdības deklarācijas projekta sadaļu iesniegt līdz svētdienas, 20.novembra, vakaram.