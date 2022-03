“Tas ir viss, kas ir jāzina par “draudzīgo” tautu austrumos”: 41% iedzīvotāju uzskata, ka viņu tēvzemei būtu jāiebrūk Baltijas valstīs

Politiķis Jānis Dombrava mikroblogošanas vietnē “Twitter” dalījies ar aptaujas datiem no Krievijas. Publicētajā tabulā redzams, ka 75% uzskata, ka Krievijai būtu jāiebrūk Polijā, bet 41% – ka Baltijas valstīs.

“Svaiga aptauja no Krievijas. 75% uzskata, ka pēc Ukrainas Krievijai būtu jāiebrūk Polijā, 41% uzskata, ka Krievijai būtu jāuzsāk militāra operācija pret Baltijas valstīm. Tas ir viss, kas ir jāzina par “draudzīgo” tautu austrumos”, – “Twitterī” ierakstījis Dombrava.

Zīmīgi, ka aptaujas datos parādījies arī tāds jautājums – vai Krievijai vajadzētu iebrukt kādā no NATO dalībvalstīm. Uz šo jautājumu Krievijas iedzīvotāji gan atbildējuši pavisam citādi – tikai 4,3% uzskata, ka varētu karot ar kādu no NATO valstīm. Tāpēc diezgan paradoksālas šķiet atbildes par iespējamo iebrukumu Polijā un Baltijas valstīs, ņemot vērā, ka visas četras ir NATO dalībvalstis.

Dombravas ierakstu aktīvi komentējuši citi "Twitter" lietotāji:

Izskatās, ka “In one of the NATO countries” ir kontroljautājums, kas atklāj aptaujas dalībnieku “erudīciju” ģeopolitiskajos jautājumos. Īsāk sakot – mēs gribam kādam sadot pa muti, bet no NATO gan baidāmies.

