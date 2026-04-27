Dzīvība "gaidīšanas sarakstā"? Sākta parakstu vākšana par tiesībām uz valsts apmaksātām zālēm
Kamēr vairāk nekā 7000 pacientu Latvijā gaida uz dzīvībai nepieciešamiem medikamentiem, sabiedrības iniciatīvu portālā ManaBalss.lv uzsākta parakstu vākšana, lai normatīvi nostiprinātu iedzīvotāju tiesības saņemt valsts apmaksātas un efektīvas zāles.
Iniciatīvas autori – LSM “4.studija” žurnāliste Inese Supe un biedrība “Palīdzēsim viens otram” – uzsver, ka Latvijā daudzām diagnozēm valsts kompensējamo zāļu sistēmā jau ir pieejami medikamenti, taču vienlaikus pastāv plašs zāļu klāsts, kas pēc izvērtēšanas Zāļu valsts aģentūrā ir atzītas par izmaksu efektīvām, bet finansējuma trūkuma dēļ netiek iekļautas kompensējamo zāļu sarakstā.
Saskaņā ar Nacionālā veselības dienesta sniegto informāciju šobrīd pastāv “gaidīšanas saraksts” zālēm, kuras ir iesniegtas iekļaušanai kompensējamo zāļu sistēmā. Atbilstoši pašreizējiem aprēķiniem šo zāļu nodrošināšanai būtu nepieciešami aptuveni 200 miljoni eiro. Šajā sarakstā atrodas zāles onkoloģijas, reto slimību, endokrinoloģijas, nervu sistēmas, muskuļu un skeleta, psihisko un uzvedības traucējumu, uroģenitālās sistēmas, kā arī acu slimību ārstēšanai.
Patlaban šīs zāles ir nepieciešamas vismaz 7000 cilvēku visā Latvijā. Daļai pacientu, īpaši onkoloģijas gadījumos, šie medikamenti ir dzīvību glābjoši un nepieciešami nekavējoties.
Vienlaikus individuālās kompensācijas mehānisms nespēj pilnībā risināt šo situāciju. Kopš šī gada sākuma individuālās kompensācijas pieprasītas 545 gadījumos, no kuriem pozitīvs lēmums pieņemts 407 gadījumos, bet daļa iesniegumu joprojām tiek izskatīti vai neatbilst noteiktajiem kritērijiem. Turklāt individuālās kompensācijas limits Latvijā ir noteikts 30 000 eiro gadā, kas bieži nav pietiekams inovatīvo zāļu izmaksu segšanai.
Pašlaik Latvijā pacientiem nav normatīvi nostiprinātu tiesību saņemt valsts apmaksātas izmaksu efektīvas zāles pat gadījumos, kad tās ir medicīniski nepieciešamas un ārsta nozīmētas. Kompensējamo zāļu pieejamība bieži ir atkarīga no pieejamā finansējuma, nevis medicīniskās nepieciešamības un ārstēšanas efektivitātes.
Tā rezultātā pacienti nesaņem savlaicīgu ārstēšanu, palielinās komplikāciju un invaliditātes risks, pieaug hospitalizāciju skaits, veidojas nevienlīdzība starp pacientiem ar līdzīgām diagnozēm, palielinās paliatīvās aprūpes nepieciešamība, un daļa pacientu mirst, nesaņemot nepieciešamo terapiju.
Savlaicīga piekļuve izmaksu efektīvām zālēm uzlabo ārstēšanas rezultātus, saglabā darbspējas un ilgtermiņā samazina slogu veselības aprūpes un sociālajai sistēmai.
Saskaņā ar Latvijas Republikas Satversmes 111. pantu valstij ir pienākums aizsargāt cilvēku veselību un nodrošināt ikvienam minimālo medicīniskās palīdzības apjomu. Šis pienākums ietver arī piekļuvi medicīniski nepieciešamai un efektīvai ārstēšanai. Ja pacientam nepieciešamās zāles ir klīniski efektīvas un izmaksu efektīvas, bet valsts tās neapmaksā, tiek ierobežotas personas tiesības uz veselības aizsardzību un vienlīdzīgu piekļuvi ārstēšanai.
Aicinām Saeimu uzdot Ministru kabinetam izstrādāt un pieņemt grozījumus Ministru kabineta noteikumos Nr. 899 un nepieciešamības gadījumā arī Ārstniecības likumā, nosakot šādu normu: “Pacientam ir tiesības saņemt valsts apmaksātas medicīniski indicētas un izmaksu efektīvas zāles, ja nav pieejamas terapeitiski līdzvērtīgas alternatīvas ar zemākām izmaksām.”
Šādas normas iekļaušana nodrošinātu skaidru, caurskatāmu un paredzamu kārtību pacientiem nepieciešamo zāļu pieejamībai Latvijā.
Savlaicīga piekļuve medicīniski indicētām un izmaksu efektīvām zālēm uzlabos ārstēšanas rezultātus, samazinās invaliditāti un priekšlaicīgu mirstību, kā arī ļaus vairāk cilvēkiem saglabāt darbspējas. Tas samazinās ilgtermiņa izmaksas veselības aprūpes un sociālajā budžetā un mazinās nevienlīdzību starp pacientiem. Vienlaikus tiks stiprināta sabiedrības uzticēšanās valsts veselības aprūpes sistēmai.
Iniciatīva paredzēta iesniegšanai Latvijas Republikas Saeimā.