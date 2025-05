“Tautumeitas” pārsteidzoši labā vietā: pagājušā gada uzvarētājs Nemo sarindo savu Eirovīzijas dziesmu topu Ieteikt







“Eirovīzija ir kliedzošs, konkurētspējīgs un mūžīgi pretrunīgs pasākums. Tas ir absurds — to apliecinās katrs rūdīts fans. Taču tas ir arī pilns sirsnības un patiesu talantu, kas liek žoklim atkārties. Un tas ir garš. Ļoti garš. Finālā uzstāsies 26 valstis, četras stundas ilga izrāde, kas kļuvusi par vienu no galvenajiem notikumiem LGBTQ+ kultūras kalendārā,” raksta CNN žurnālists Roberts Pičeta.

Reklāma Reklāma

Mēs taču nevaram jums lūgt pašiem visā tajā izprast loģiku. Tāpēc jūsu neatlaidīgais reportieris Pičeta – kurš šogad jau septīto reizi atspoguļo Eirovīziju – ir izveidojis pilnībā subjektīvu visu finālā uzstājošos dalībnieku vērtējumu. Un viņam ir palīgs – no neviens cits kā pagājušā gada uzvarētāja Nēmo, kurš triumfēja ar žanrus lauzošo pop-operu “The Code”.

“Šis ir ļoti iekāres pilns gads,” atzīst Nēmo. “Un man tas ļoti patīk visos māksliniekos.” Lūk, viņa tops. Kura vieta ir “Tautumeitām”?

26. Armenia: PARG, “Survivor”

25. San Marino: Gabry Ponte, “Tutta L’Italia”

24. United Kingdom: Remember Monday, “What The Hell Just Happened?”

23. Portugal: Napa, “Deslocado”

22. Lithuania: Katarsis, “Tavo Akys”

21. Germany: Abor & Tynna, “Baller”

20. Israel: Yuval Raphael, “New Day Will Rise”

19. Spain: Melody, “Esa Diva”

18. Iceland: VÆB, “Róa”

17. Norway: Kyle Alessandro, “Lighter”

16. Poland: Justyna Steczkowska, “GAJA”

15. Latvia: Tautumeitas, “Bur Man Laimi”

Ko Nēmo saka par latvietēm? “Šī gada Eirovīzijas konkursā īpaši izceļas divas ļoti pozitīvas tendences: jau pieminētā izaicinošā erotika un pārsteidzoši lielais dziesmu skaits, kas izpildītas nacionālajās valodās vai iedvesmotas no vietējām kultūrām.

Šogad dziesmas angļu valodā ir mazākumā; garlaicīgas balādes ar neveiklām metaforām joprojām sastopamas, taču tās kļuvušas grūtāk atrodamas. To vietā skatītāji saņem ko patiesi interesantu — piemēram, sešu sieviešu grupa ar pasaku tēlu iedvesmotu etno-popa priekšnesumu, kurā latviešu tautas vizualitāte saplūst ar ēterisku dziedājumu un nevainojami iestudētu deju. Tas ir drosmīgi un – pilnīgas atklātības labad – nebūs pa prātam visiem. Taču tieši tādam jābūt Eirovīzijas konkursam.”

14. Greece: Klavdia, “Asteromáta”

13. Netherlands: Claude: “C’est La Vie”

12. Ukraine: Ziferblat, “Bird of Pray”

11. Estonia: Tommy Cash, “Espresso Macchiato”

10. Malta: Miriana Conte, “Serving”

9. Denmark: Sissal, “Hallucination”

8. Sweden: KAJ, “Bara Bada Bastu”

7. Luxembourg: Laura Thorn, “La Poupée Monte Le Son”

6. Italy: Lucio Corsi, “Volevo Essere Un Duro”

5. France: Louane, “Maman”

4. Switzerland: Zoë Më, “Voyage”

3. Finland: Erika Vikman, “Ich Komme”

2. Austria: JJ, “Wasted Love”

1. Albania: Shkodra Elektronike, “Zjerm”

Jau ziņots, ka Latvijas pārstāves – grupa “Tautumeitas” – ar dziesmu “Bur man laimi” šovakar Šveicē, Bāzelē, sacentīsies par uzvaru Eirovīzijas dziesmu konkursā.

Lai galvaspilsētas iedzīvotāji un pilsētas viesi varētu kopīgi sekot grupas “Tautumeitas” dalībai Eirovīzijas konkursā, Doma laukumā šovakar plkst.22, tiks nodrošināta fināla tiešraides skatīšanās, aģentūru LETA informēja Rīgas pašvaldībā. Doma laukums ir pielāgots un labiekārtots tiešraides publiskajai skatīšanai, lai visi interesenti varētu sekot līdzi Pasaules čempionātam hokejā un Eirovīzijas dziesmu konkursa finālam.

Reklāma Reklāma

Rīgas pašvaldība aicina sekot līdzi laika prognozei un ģērbties atbilstoši laikapstākļiem.

Ceturtdien līdzās Latvijai no otrā pusfināla Eirovīzijas finālā iekļuva Lietuva, Izraēla, Armēnija, Dānija, Austrija, Luksemburga, Somija, Malta un Grieķija, savukārt ārpus fināla palika Austrālija, Melnkalne, Īrija, Gruzija, Čehija un Serbija.

Pirmajā pusfinālā sacentās 15 valstis, no kurām finālā iekļuva Igaunija, Norvēģija, Albānija, Zviedrija, Islande, Nīderlande, Polija, Sanmarīno, Portugāle un Ukraina. Savukārt Slovēnija, Beļģija, Azerbaidžāna, Horvātija un Kipra finālam nekvalificējās.

Bez piedalīšanās pusfinālā vieta Eirovīzijas dziesmu konkursa finālā ir nodrošināta Francijai, Itālijai, Lielbritānijai, Spānijai un Vācijai, jo tās sniedz vislielāko finansiālo ieguldījumu konkursa organizēšanā, kā arī Šveicei, jo tā ir pagājušā gada uzvarētāja.

Uzvarot Latvijas Televīzijas dziesmu konkursā “Supernova”, tiesības Latviju pārstāvēt Eirovīzijas dziesmu konkursā februārī ieguva etnopopa grupa “Tautumeitas” ar dziesmu “Bur man laimi”.

Grupā “Tautumeitas” patlaban muzicē Asnate Rancāne, Gabriēla Zvaigznīte, Aurēlija Rancāne, Annemarija Moiseja, Laura Līcīte un Kate Slišāne.

Eirovīzija 2024.gadā norisinājās Zviedrijas pilsētā Malmē. Konkursā uzvarēja Šveici pārstāvošais dziedātājs Nemo jeb Nemo Metlers ar dziesmu “The Code” jeb “Kods”, tādēļ 2025.gadā Eirovīzijas namamātes loma bija jāuzņemas Šveicei.