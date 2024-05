“Tavs maks nav tur, kur ir tava mute!” Bergs atklāj, kāpēc viņu padara īdzīgu Latvijas stratēģiskie plāni ekonomikas attīstībai Ieteikt







“Tā pasaule ap mums šobrīd tiešām ir tāda, ka tādam milzīgam optimismam, ja ir runa par ekonomikas attīstību, nebūtu pamata, izņemot varbūt tad, ja mēs iemācītos ražot visdažādākā veida ieročus un tas neapšaubāmi ir jādara,” tā TV24 raidījumā “Preses klubs” atzina elektronikas un IT jomu uzņēmējs, AS “SAF Tehnika” valdes priekšsēdētājs Normunds Bergs, apspriežot aktuālos ekonomikas jautājumus Latvijā un pasaulē.

“Karš kā tāds ir milzīgs tehnoloģiju dzinējspēks. Un to nevajag novērtēt par zemu un to noteikti vajag izmantot. Bet teikt, ka valdība var uzrakstīt kādu stratēģisku plānu… Pēdējos 30 gados es esmu redzējis šausmīgi daudz simtiem stratēģisko plānu! Pirms gadiem desmit Latvijā vienlaicīgi bija spēkā vismaz 600 stratēģiskas nozīmes dokumenti. Milzīgs daudzums! Konsultanti miljonus tērēja un rakstīja pat ne tik sliktus dokumentus… Bet nelaime šiem dokumentiem ir, ka neviena stratēģija tev nepasaka, ko darīt rītdien?” norādīja uzņēmējs Bergs TV24 raidījumā.

“Parasti uztaisa prezentāciju, paēd lašmaizītes, noliek to stratēģiju un liekas mierā, un tad pēc trīs mēnešiem pasūta nākamo stratēģisko pētījumu,” tā turpināja komentēt Bergs. Ja skatās prioritātes, kas mums ir savarīgas, piemēram, izglītība, zinātne, tad 30 gadu laikā nav nācies redzēt budžetā “atspoguļojamies šo te svarīgumu”, piebilda uzņēmējs.

Ja valdība kādu jomu paziņo par prioritāti, tad tai iedod arī resursu, lai to būtu iespējams izdarīt, bet mums tā nav. “Tas ir tas mans īdzīgums visiem šādiem stratēģiskas nozīmes dokumentiem, ka tiem neseko tā reālā darbība. Tavs maks nav tur, kur ir tava mute! Un tas ir tas svarīgākais. Un tas, protams, sasaucas arī ar to ticību politiķiem. Tajā brīdī, kad tur esi pateicis, ka tā ir prioritāte, tev nākamajā dienā ir jāredz, ka šajā prioritātē tiek guldīti līdzekļi. Un tad ir viss kārtībā,” sacīja elektronikas un IT jomu uzņēmējs Bergs.

Tas ir tas pats, ja saka, ka “mēs būvēsim”, tad arī uzreiz sāk rakt bedri un būvējam. Taču saistībā ar stratēģiskajiem plāniem “rāda vien dirižabļus mākslīgā intelekta ģenerētās multenēs”, komentēja Bergs TV24 raidījumā “Preses klubs”, diskutējot par Latvijas ekonomikas attīstību.