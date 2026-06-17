Tev ir e-pasts “Inboxā”? Tad turpmāk tur viss būs nedaudz citādāk… 0

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LA.LV
14:21, 17. jūnijs 2026
Stāsti Pieredze

Lai gan pagaidām publiskajā vidē par to vēl manāmi netiek ziņots, taču lietotāji ir pamanījuši – “Inbox” sākumlapa, verot to vaļā datorā, izskatās citādi.

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Arī uzņēmuma soctīklos atrodams paziņojums: “Jaunais dizains ir gaisā!”

To ir pamanījuši arī soctīklotāji un viņi nav sajūsmā. “Threads” lietotājs ar segvārdu @sniegoga raksta: “Visi inbox.lv lietotāji šodien…😶 Domāju, ka nekas nav stabilāks par šīs lapas dizainu…”

Komentāros daudzi šai domai pievienojas.

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“Tas ir tas moments, kā kaut ko labu padarīt sliktāku.”
“Īsti nesapratu kāpēc ielogošanās tagad ir vairāku soļu/ekrānu darbība.”
“Manai 91gadīgajai omei, kurai inbox.lv ir ļoti svarīga saziņas platforma, šobrīd ir viegls šoka stāvoklis un neizpratne.”
“Spam kastīte, īsti nekas nav mainījies.”
“Oooo kā es tam piekrītu… sākumā domāju, ka jau paspēju kaut ko nobloķēt!”
“Es padomāju, ka salūzis.”
“Jā, esmu dziļi vīlusies. Ērtums zudis.”

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