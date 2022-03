Ukrainas armijai izdevies likvidēt vēl vienu augsta ranga Krievijas militārpersonu, piektdien paziņojusi Kijiva. Ukraiņi likvidējuši kopumā jau sešus Krievijas ģenerāļus.

The #Ukrainian media quoted the AFU as saying that Lieutenant General Yakov Rezantsev, commander of the 49th Combined Arms Army of the Southern Military District, was slain pic.twitter.com/bSjonCgSQ2

Ukrainas bruņoto spēku pusē karojošā leģiona “Krievijas brīvība” apakšvienības komandieris vērsies pie Krievijas militārpersonām ar aicinājumu pāriet Ukrainas armijas pusē, līdzi ņemot savus ieročus.

Ukrainas Zaporižjas apgabala pilsētā Melitopolē 70 Krievijas karavīri atteikušies cīnīties pret Ukrainas armiju, sociālajā tīklā “Facebook” piektdien ziņo Zaporižjas apgabala aizsardzības spēki.

Krievijas raķete ceturtdienas vakarā trāpījusi degvielas noliktavā netālu no Kijivas, izraisot lielu ugunsgrēku, novēroja ziņu aģentūras AFP žurnālisti.

Consequences of the shelling of an oil depot in the #Kyiv region pic.twitter.com/Wqd3dT1XS6

Krievijas okupanti Mariupolē izveidojuši Krievijas valdošās partijas “Vienotā Krievija” štābu, saziņas platformā “Telegram” ziņo Mariupoles dome.

Ukrainā katru dienu būs klusuma brīdis Krievijas iebrukumā nogalināto piemiņai, liecina prezidenta Volodimira Zelenska parakstītais dekrēts.

⚡️As a result of an airstrike on #Mariupol Drama Theater on March 16, about 300 people were killed.

Such information was published by the press service of the Mariupol City Council on March 25. The city council stressed that the invaders knew that they attacked innocent people. pic.twitter.com/u1aNE6RSOk

— NEXTA (@nexta_tv) March 25, 2022