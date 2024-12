Eiropas Savienība (ES) pirmdien sankciju sarakstos iekļāvusi vēl 26 Baltkrievijas pilsoņus un divus Baltkrievijas uzņēmumus saistībā ar cilvēktiesību pārkāpumiem un labuma gūšanu no sadarbības ar Baltkrievijas varasiestādēm, teikts publikācijā ES oficiālajā vēstnesī.

Sarakstā galvenokārt iekļauti tiesneši un cietumu vadītāji, kas apsūdzēti cilvēktiesību pārkāpumos.

Sankcijām pakļauti arī uzņēmēji, tostarp Baltkrievijas uzņēmuma “Belaruskaļij” ģenerāldirektors Andrejs Ribakovs un vairāki uzņēmuma “VLATE Logistik” līdzīpašnieki.

Turklāt sankcijas noteiktas arī uzņēmumiem “VLATE Logistik” un “Ruzekspedicija”.

Krievijas karaspēka dzīvā spēka zaudējumi Ukrainā līdz pirmdienas rītam sasnieguši 763 510 karavīrus, ziņo Ukrainas armijas ģenerālštābs.

Saskaņā ar ģenerālštāba datiem diennakts laikā iznīcināti 1070 iebrucēji.

Kopš atkārtotā iebrukuma sākuma 2022.gada 24.februārī Krievija zaudējusi 9563 tankus, 19 736 bruņutransportierus, 21 151 lielgabalu un mīnmetēju, 1256 daudzlādiņu reaktīvās iekārtas, 1025 zenītartilērijas iekārtas, 369 lidmašīnas, 329 helikopterus, 20 372 bezpilota lidaparātus, 2943 spārnotās raķetes, 28 kuģus un ātrlaivas, vienu zemūdeni, 31 480 automobiļus un autocisternas, kā arī 3650 specializētās tehnikas vienības.

Krievijas zaudējumu apmērs tiek precizēts, jo informācijas ieguvi traucē karadarbība.

