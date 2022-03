SPECIĀLIZLAIDUMS. Krievi zaudē kaujas spējas, Odesai pietuvojušies karakuģi. Jaunākais par karu Ukrainā

Krievijas karakuģi ap pusnakti uz trešdienu apšaudīja Ukrainas piekrasti pie Odesas apgabala Tuzlu ciema, paziņoja Ukrainas iekšlietu ministra padomnieks Antons Heraščenko.

Heraščenko sociālajā tīklā “Facebook” pavēstīja, ka Krievijas okupanti no kuģiem apšaudījuši Ukrainas piekrasti ar raķetēm un artilēriju.

Video supposedly near Odesa this evening pic.twitter.com/ZWwUJOXTh6

“Izšāva milzīgu daudzumu munīcijas no liela attāluma. Gribēja iztaustīt krasta apsardzes sistēmu. Nesasniedza rezultātu,” rakstīja Heraščenko.

Viņš piebilda, ka nenotika mēģinājumi izsēdināt desantu.

Rockets seen flying over Odessa minutes ago. Presumably from Russian War ships. #odessa #Ukraine pic.twitter.com/RtU7p4z2lu

— Holdupyo ♼ (@holdupyo) March 16, 2022