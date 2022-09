SPECIĀLIZLAIDUMS. Jaunākais par karu Ukrainā Ieteikt







Krievijas karaspēks līdz šim ir izšāvis uz Ukrainu vairāk nekā 3800 raķešu, ceturtdienas vakarā savā videouzrunā paziņoja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis, noslēdzoties 204.kara dienai.

“Teroristvalsts ir pielietojusi pret mums jau vairāk nekā 3800 dažādu raķešu. Neviena raķete netuvinās Krieviju tās mērķim,” paziņoja prezidents.

Viņš uzsvēra, ka Ukraina netiks pakļauta, bet katra raķete tuvina Krieviju lielākai starptautiskai izolācijai, lielākai ekonomiskai degradācijai un vēl skaidrākam vēsturiskam nosodījumam.

Zelenskis arī parādīja, kādas sekas radījis Krievijas raķešu trieciens Krivijrihai, kas ir viņa dzimtā pilsēta.

Okupanti trešdien īstenoja raķešu triecienu Krivijrihai ar septiņām spānotajām raķetēm H-22 no stratēģiskās aviācijas lidmašīnām, trāpot pilsētas kritiskās un transporta infrastruktūras objektiem.

Dņipropetrovskas apgabala kara administrācijas vadītājs Valentīns Rezničenko pavēstīja, ka šajā triecienā nebija cietušo, bet vairākos Krivijrihas rajonos tika pārtraukta elektroapgāde un radās plūdu draudi. Pilsētā strādā avārijas dienesti un glābēji, likvidējot postījumu sekas.

Izjumā atrasts masu kaps ar vairāk nekā 440 līķiem

Ukrainā sieviete sēž pie karadarbībā izpostītas daudzdzīvokļu mājas. Ukrainas austrumos šoziem daudzviet nebūs iespējams uzsākt apkures sezonu, jo komunālo pakalpojumu infrastruktūra ir pilnībā izpostīta. Tādēļ iedzīvotāji aicināti evakuēties no apdraudētā reģiona. Foto: Anatolii Stepanov/AFP/SCANPIX

Ukrainas Harkivas apgabala Izjumas pilsētā pēc tās atbrīvošanas no krievu okupācijas ir atrasts masu kaps ar vairāk nekā 440 līķiem, paziņoja Harkivas apgabala policijas izmeklēšanas pārvaldes priekšnieks Serhijs Bolvinovs.

“Varu teikt, ka šeit atrodas viens no vislielākajiem apbedījumiem vienā atbrīvotā pilsētā, tajā ir vairāk nekā 440 līķu,” sacīja Bolvinovs. Viņš arī pateica, ka šie līķi ir aprakti atsevišķi.

“Mēs zinām, ka daži tika nogalināti (nošauti), daži gāja bojā no artilērijas uguns, no tā sauktajām mīnu sprādzienu traumām. Daži gāja bojā aviācijas triecienos. Daudzi līķi vēl nav atpazīti, tāpēc nāves cēloņi tiks noskaidroti izmeklēšanas darbību gaitā,” sacīja Bolvinovs, atbildot uz jautājumu par to, kā gājuši bojā tur apraktie cilvēki.

Bolvinovs atzīmēja, ka visi līķi tiks ekshumēti un nosūtīti uz tiesu medicīnas ekspertīzi.

Ukraina: Krievijas dzīvā spēka zaudējumi pārsniedz 54 000 karavīru

Foto: EPA/SCANPIX

Krievijas karaspēka dzīvā spēka zaudējumi Ukrainā līdz piektdienas rītam sasnieguši 54 050 karavīru, ziņo Ukrainas armijas ģenerālštābs.

Diennakts laikā iznīcināti 200 iebrucēji.

Kopš atkārtotā iebrukuma sākuma 24.februārī krievi zaudējusi 2199 tankus, 4690 bruņutransportierus, 1302 lielgabalus, 312 daudzlādiņu reaktīvās iekārtas, 168 zenītartilērijas iekārtas, 250 lidmašīnas, 216 helikopterus, 908 bezpilota lidaparātus, 233 spārnotās raķetes, 3550 automobiļus un autocisternas, 15 kuģus un ātrlaivas un 121 specializētās tehnikas vienību.

Krievijas zaudējumu apmērs tiek precizēts, jo informācijas ieguvi traucē karadarbība.