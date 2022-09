Krievijas rezervisti Sevastopolē Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Ukrainas Jūras spēku pretgaisa aizsardzība otrdien notriekusi trīs irāņu bezpilota lidaparātus, ko Krievijas armija izmantoja uzbrukumiem Mikolajivas apgabalā, vietnē “Telegram” paziņojuši Ukrainas Gaisa spēki.

“Apmēram plkst.8 no rīta Ukrainas Bruņoto spēku Jūras spēku pretgaisa aizsardzība iznīcināja trīs no trim bezpilota lidaparātiem “Shahed-136″, kas uzbruka Mikolajivas apgabalam,” paziņoja Ukrainas Gaisa spēki.

Ukrainas Bruņotie spēki norādīja, ka viņi uzkrāj arvien lielāku pieredzi bezpilota lidaparātu iznīcināšanā un meklē efektīvas metodes, kā cīnīties pret šādiem ieročiem.

Zelenskis: Ukrainas armija dara visu, lai apturētu ienaidnieku Doneckas apgabalā

Kara frontē sevišķi krasa situācija ir Doneckas apgabalā, un Ukrainas armija dara visu, lai apturētu ienaidnieku šajā virzienā, pirmdienas vakarā savā videouzrunā paziņoja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis.

“Sevišķi krasa situācija ir Donbasā. Mēs darām visu, lai apturētu ienaidnieka aktivitāti. Tur pašlaik ir mūsu mērķis numur viens, jo arī okupantiem Donbass vēl arvien ir mērķis numur viens,” sacīja Zelenskis.

“Neraugoties uz kara acīmredzamo bezjēdzīgumu Krievijai un okupantu iniciatīvas zaudēšanu, Krievijas karavīru pavēlniecība tomēr dzen viņus uz bojāeju. Pastāvīgie Krievijas uzbrukuma mēģinājumi Doneckas apgabalā droši vien ieies karu vēsturē kā viena no visciniskākajām savu karavīru slepkavībām. Kad mēs to redzam, kad redzam šos uzbrukumus, mēs vēlreiz pārliecināmies par to, ka Krievijas mobilizācija ir atklāts mēģinājums dot komandieriem uz vietas pastāvīgu “lielgabalu gaļas” pieplūdumu. Citas jēgas Krievijas mobilizācijā vienkārši nav. Viņi sajuta, ka zaudē, un mēģina vienkārši novilcināt šo momentu, nodrošināt vismaz kaut kādu aktivitāti frontē, nolikt vismaz kādu ar ieroci rokās bojāgājušo vietā,” piebilda prezidents.

Zelenskis pauda uzskatu, ka Krievijas sabiedrība vēl neapzinās visu Krievijas varas nežēlību pret savu tautu.

Viņš arī atzīmēja, ka Ukrainas varas iestādes strādā, lai nodrošinātu karavīrus ar ieročiem un munīciju. “Visām Ukrainas karavīru aktīvajām darbībām jābūt sinhronizētām ar augstas precizitātes ieroču pielietošanu. Tā ir viena no pamata prioritātēm,” uzsvēra Zelenskis.

Ukraina: Krievijas dzīvā spēka zaudējumi sasniedz 57 750 karavīrus

Krievijas karaspēka dzīvā spēka zaudējumi Ukrainā līdz otrdienas rītam sasnieguši 57 750 karavīrus, ziņo Ukrainas armijas ģenerālštābs.

Diennakts laikā iznīcināti 550 iebrucēji, 16 tanki, 24 bruņutransportieri, viena lidmašīna un septiņi bezpilota lidaparāti.

Kopš atkārtotā iebrukuma sākuma 24.februārī krievi zaudējuši 2306 tankus, 4881 bruņutransportieri, 1378 lielgabalus, 331 daudzlādiņu reaktīvo iekārtu, 175 zenītartilērijas iekārtas, 261 lidmašīnu, 224 helikopterus, 977 bezpilota lidaparātus, 241 spārnoto raķeti, 3730 automobiļus un autocisternas, 15 kuģus un ātrlaivas un 131 specializētās tehnikas vienību.

Vislielākos zaudējumus pēdējās diennakts laikā krievi cietuši Kramatorskas un Doneckas virzienos.

Krievijas zaudējumu apmērs tiek precizēts, jo informācijas ieguvi traucē karadarbība.