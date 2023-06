TIEŠRAIDE. Nacionālais kontrabandas problemātikas forums “Cīņa ar kontrabandu – izaicinājumi un panākumi” Ieteikt







2023.gada 28.jūnijā no plkst. 10.00 portālā www.la.lv ir iespējams tiešsaistē sekot līdzi 5. Nacionālajam kontrabandas problemātikas forumam “Cīņa ar kontrabandu – izaicinājumi un panākumi”.

Foruma ietvaros tiks prezentēts jaunākais SKDS pētījums par Latvijas iedzīvotāju attieksmi un toleranci pret kontrabandu, kas atklāj gan sabiedrības kopējo viedokli par kontrabandas problēmu valstī, gan attieksmi pret kontrabandas preču iegādi, zināšanām par kontrabandas preču iegādes vietām, kā arī iespējamiem sodiem un rīcību kontrabandas mazināšanai.

Tā, piemēram, pētījums liecina, ka Latvijā turpina samazināties iedzīvotāju tolerance pret kontrabandas preču iegādi – šogad vairs tikai 28% iedzīvotāju uzskatīja, ka kontrabandas preču iegāde nav nekas nosodāms, kas ir par 2% mazāk nekā 2022. gadā, kad 30% iedzīvotāju norādīja, ka kontrabandas preču iegāde nav nosodāma. Savukārt, piemēram, 2013. gadā turpat puse – 46% iedzīvotāju – uzskatīja, ka pirkt kontrabandas preces nav nekas slikts un nosodāms.

Savukārt populārākā kontrabandas prece Latvijā joprojām ir cigaretes un citi tabakas un nikotīna izstrādājumi – 12% respondentu šā gada pētījumā norāda, ka paši ir pirkuši šos produktus, vēl 10% atzīst, ka viņu draugi vai paziņas to ir darījuši. Attiecīgi, kontrabandas degvielu ir pirkuši 4% respondentu (5% norāda, ka to ir darījuši viņu draugi vai paziņas), bet kontrabandas alkoholiskos dzērienus ir iegādājušies 3% aptaujāto (4% norāda, ka to ir darījuši viņu draugi vai paziņas).

Ar aktuālo situāciju cīņā ar akcīzes preču kontrabandu Latvijā iepazīstinās VID Nodokļu pārvaldes direktora vietniece Baiba Šmite-Roķe, bet par šī brīža ekonomikas situāciju, nākotnes prognozēm un iespējamo ietekmi uz ēnu ekonomiku stāstīs Mārtiņš Āboliņš, bankas “Citadele” ekonomists, Fiskālās disciplīnas padomes loceklis. Tāpat foruma ietvaros tiks apskatīti aktuālākie pētījumi par nelegālo cigarešu apriti un patēriņu Eiropā un Latvijā, savukārt Valsts policijas pārstāvis pastāstīs par aktualitātēm cīņā ar nelegālo tirgu un nelegālo ražošanu. Pēc prezentāciju sadaļas notiks diskusija “Izaicinājumi cīņā ar kontrabandu šī brīža politiskās un ekonomiskās situācijas kontekstā”.

Dalībnieki:

– Arnis Sauka, ēnu ekonomikas pētnieks, SSE Riga profesors;

– Juris Stinka, biedrības BASE (Business Against Shadow Economy) valdes loceklis;

– Mārtiņš Āboliņš, bankas “Citadele” ekonomists, Fiskālās disciplīnas padomes loceklis;

– Arnis Kaktiņš, pētījumu centra SKDS direktors;

– Baiba Šmite-Roķe, VID Nodokļu pārvaldes direktora vietniece;

– Pēteris Bauska, Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Organizētās noziedzības smago un sērijveida noziegumu apkarošanas pārvaldes priekšnieks;

– Madara Apsalone, “Philip Morris Latvia” ārējo attiecību vadītāja;

– diskusiju sadaļā: Finanšu ministrijas, VID, Valsts policijas, akcizēto preču nozaru asociāciju pārstāvji u.c.

Forumu organizē biedrība BASE un SSE Riga sadarbībā ar SKDS.

TIEŠRAIDE SKATĀMA ŠEIT: