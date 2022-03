SPECIZLAIDUMS. Raķete Harkovas centrā, baltkrievi Ukrainā, 80 000 patriotu atgriežas valstī karot! Jaunākais no Ukrainas Ieteikt







Otrdienas rītā, 1.martā, Krievijas karaspēks raidījis raķešu triecienu pret Harkovas apgabala administrācijas ēku.

Cietis arī operas nams, filharmonija un daļa dzīvojamo ēku rajona, vēsta Ukrainas Valsts ārkārtējo situāciju dienests.

Nogalināti vismaz deviņi cilvēki, bet 37 ievainoti, paziņojis pilsētas mērs Ihors Terehovs.

Starp bojāgājušajiem ir trīs bērni.

Triecienā cietis Harkovas Brīvības laukums, kas ir viens no lielākajiem laukumiem Eiropā. Laukumā izvietota Harkovas apgabala valsts administrācijas ēka.

Tāpat cietusi pie ēkas esošā brīvprātīgo telts “Visu uzvarai”, kas Harkovā atrodas jau astoņus gadus kopš sākās pirmais Krievijas iebrukums Ukrainā.

Lielbritānija brīdina Putinu par saukšanu tiesas priekšā par kara noziegumiem

Foto: AP/SCANPIX/LETA



Krievijas prezidents Vladimirs Putins un viņa komandieri Ukrainā var tikt saukti tiesas priekšā par kara noziegumiem, pirmdien paziņojusi Lielbritānija.

Krievijas spēku īstenotajā apšaudē Harkivā ir sagrauta skola, un pilsētas mērs ziņoja, ka nogalināti vismaz 11 civiliedzīvotāji.

Lielbritānijas laikrakstu pirmajās lapās šodien publicēta fotogrāfija ar divām meitenēm, kas gājušas bojā Krievijas uzbrukumā Ukrainai, un ārsta vārdi: “Parādiet šo Putinam”.

Lielbritānijas tieslietu ministrs, bijušais kara noziegumu prokurors Dominiks Rābs sacīja, ka Lielbritānija un sabiedrotie gaidīs tik ilgi, cik nepieciešams, lai sauktu pie atbildības vainīgos, kā piemēru minot karus pagājušā gadsimta deviņdesmitajos gados bijušās Dienvidslāvijas teritorijā.

“Tādēļ mēs skaidri liekam saprast Putinam un arī komandieriem Maskavā, Ukrainā, ka viņi tiks saukti pie atbildības par visiem kara likumu pārkāpumiem,” intervijā telekanālā “Sky News” paziņoja Rābs.

Starptautiskā krimināltiesa (SKT) Hāgā pirmdien paziņoja, ka veic izmeklēšanu, jo atradusi saprātīgu pamatu aizdomām par kara noziegumiem un noziegumiem pret cilvēci Ukrainā kopš 2014.gada, kad Krievija anektēja Ukrainai iederošo Krimas pussalu.

Putinam, Krievijas ģenerāļiem un karavīriem ir ļoti liels risks nonākt uz apsūdzēto sola Hāgas tiesā, raidorganizācijai BBC sacīja Rābs.

“Ja un kad SKT nolems rīkoties, es esmu drošs, ka Lielbritānija un sabiedrotie vēlēsies to praktiski atbalstīt,” paziņoja Rābs.

Ukrainā iegājis Baltkrievijas karaspēks

Foto: AFP/SCANPIX/LETA

Ukrainas Čerņihivas apgabalā iegājis Baltkrievijas karaspēks.

Šīs ziņas apstiprinājis Ukrainas teritoriālās aizsardzības spēku “Ziemeļi” pārstāvis Vitālijs Kirilovs.

“Baltkrievija iesaistījusies karā. Čerņihivas apgabalā ienācis Baltkrievijas karaspēks,” paziņojumā apliecināja Kirilovs.

Slabinas, Pakuļas un Mihailo-Kocjubinskes ciema iedzīvotāji ziņo, ka novērojuši ar baltu apli atzīmētas militārās tehnikas pārvietošanos.

Līdz ar tehnikas pārvietošanos tiek slāpēti mobilie sakari.

Kā ziņo Mihailo-Kocjubinskes iedzīvotāji, plkst.11.30 braukusi baltkrievu kolonna, kurā bijušas 33 tehnikas vienības, tostarp 11 reaktīvie daudzstobru mīnmetēji “Grad”.

Mobilie sakari tiek slāpēti, kolonna devusies Slabinas un Pakuļas virzienā.

Kopš kara sākuma Ukrainā cīņai ar ienaidnieku atgriezušies 80 000 cilvēku

Foto: ZUMAPRESS.com/SCANPIX/LETA



Kamēr, glābjoties no Krievijas agresijas, Ukrainu pamet simtiem tūkstošiem bēgļu, piecās dienās kopš kara sākuma valstī no ārzemēm atgriezušies gandrīz 80 000 cilvēku, lielākoties vīrieši, paziņojis Ukrainas Iekšlietu ministrijas preses dienests.

Ministrija norādīja, ka piecās dienās kopš kara sākuma cilvēki ne tikai pametuši Ukrainu, bet arī atgriezušies.

“No ārzemēm atgriezās gandrīz 80 000 mūsu tautiešu, no kuriem lielākā daļa bija vīrieši.

Ukrainā ierodas ārzemēs strādājušie vai īslaicīgi dzīvojošie patrioti, lai papildinātu bruņoto spēku, citu militāro formējumu un teritoriālās aizsardzības rindas. Lepojamies ar saviem tautiešiem!” paziņoja ministrija.

Ilustratīvs foto Foto-Fotolia

Bērnu slimnīca sniegs palīdzību bērniem no Ukrainas



Bērnu klīniskā universitātes slimnīca (BKUS) sniegs palīdzību bērniem no Ukrainas, aģentūru LETA informēja slimnīcas Komunikācijas daļas vadītāja Dace Zaldāte-Rozentāle.

Viņa norādīja, ka, lai varētu nodrošināt nepieciešamo medicīnisko palīdzību, bērnu pārstāvji, kas ieradušies Latvijā no Ukrainas, ir aicināti zvanīt uz telefona numuru 256 801 40. Paredzēts, ka uz zvaniem atbildēs BKUS speciāliste, kura tālāk koordinēs bērniem palīdzības sniegšanas procesu slimnīcā.

Slimnīcas valdes priekšsēdētājs Valts Ābols atzīmē, ka karadarbība Ukrainā ir humāna katastrofa, kas ļoti ierobežo bērnu ārstniecības nodrošināšanu Ukrainas slimnīcās, īpaši bērniem ar akūtām un hroniskām saslimšanām. Viņš uzsvēra, ka daudziem bērniem, kuriem ir sākts nopietns ārstniecības kurss, priekšlaikus dzimušiem bērniem un virknei citu pacientu, kuriem ir nepieciešama īpaša, specializēta, nepārtraukta vai regulāra ārstniecība, tā nav pieejama vispār vai ir pieejama ierobežoti un nepiemērotos apstākļos.

Patlaban BKUS aktīvi seko līdzi situācijai un ir ciešā saziņā ar kolēģiem no ASV un citām Bērnu slimnīcām Eiropā, tostarp Eiropas Bērnu slimnīcu organizāciju, lai koordinēti un operatīvi atbalstītu gan slimnīcas Ukrainā, gan iesaistītos to mazo pacientu ārstniecībā, kuri meklē palīdzību ārpus Ukrainas.Bērnu klīniskā universitātes slimnīca (BKUS) sniegs palīdzību bērniem no Ukrainas, aģentūru LETA informēja slimnīcas Komunikācijas daļas vadītāja Dace Zaldāte-Rozentāle.

Okupētajā Kupjanskā cilvēki pauž atbalstu Ukrainas pretestībai

Foto: AP/SCANPIX/LETA



Harkivas apgabala Kupjanskā, kura ar mēra atļauju padevusies Krievijas okupācijas spēku kontrolei, vietējie iedzīvotāji sarīkojuši mītiņu Ukrainas atbalstam.

Cilvēki pilsētas ielās izgājuši ar Ukrainas karogiem rokās un skandina “Būs vienota Ukraina!”.

Mītiņa dalībnieki pūlī gājuši virsū automašīnai, kurā, kā liecina sākotnējā informācija, atradās krievu okupanti.

Sanākušie cilvēki stāv pretim Krievijas karavīriem un bruņutehnikai un skandē: “Pazūdiet!”

Videomateriālos redzams, ka okupantu karavīri sanākušo izklīdināšanai izmanto asaru gāzi.

Kupjanskas mērs Henādijs Macehors, kuru 2020.gadā amatā ievēlēja no prokrieviskās partijas “Opozīcijas platforma – Par dzīvību”, pats vienojās ar krievu okupācijas karaspēku par varas nodošanu pilsētā.

Apgabala prokuratūra viņam izvirzījusi apsūdzības par Ukrainas teritoriālās nedalāmības un neaizskaramības pārkāpšanu, kā arī par valsts nodevību.

Vienlaikus Ukrainas prezidenta kancelejas vadītāja padomnieks Oleksijs Arestovičs atzinis, ka attiecībā uz Kupjansku “situācija tiek skaidrota” un “tur viss nav tik vienkārši”.