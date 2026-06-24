To var redzēt vienreiz mūžā: zinātnieki ar nepacietību gaida retu parādību debesīs 0
Astronomi gaida retu kosmisku parādību “T Coronae Borealis” sistēmā, kas varētu īslaicīgi radīt “jaunu zvaigzni” Zemes nakts debesīs. Spilgts “nova” uzliesmojums varētu drīzumā parādīties debesīs – tas ir sprādziena rezultāts zvaigžņu sistēmā “T Coronae Borealis”, kas notiek aptuveni reizi 80 gados. Zinātnieki neizslēdz, ka šis notikums varētu notikt tuvākajā laikā un padarīt objektu redzamu ar neapbruņotu aci, ziņo “Unian”.
Runa ir par tā saukto atkārtoto novu – termokodolsprādzienu uz baltā pundura virsmas, kurš periodiski “nozog” materiālu no pavadošās zvaigznes – sarkanā milža.
“Mēs zinām, ka tam ir jānotiek. Mēs vienkārši nevaram precīzi noteikt, kad – iespējams, mēneša laikā,” sacīja astrofiziķe Elizabete Heisa, “NASA Fermi” gamma staru teleskopa projekta pētniece.
“T Coronae Borealis” (T CrB) sistēma ir viena no retajām atkārtotajām novām Piena Ceļa galaktikā – zināmas tikai apmēram piecas šādas sistēmas. Pēdējais uzliesmojums tika novērots 1946. gadā, un kopš tā laika astronomi gaida nākamo. Saskaņā ar vēsturiskajiem datiem uzliesmojumi notiek apmēram reizi 80 gados.
Daži modeļi pat prognozēja iespējamu spilgtuma palielināšanos 2024. gadā, taču tas nenotika. Citi aprēķini norāda uz iespējamiem jauniem datumiem, tostarp 2026. gadu, taču šīs prognozes joprojām ir pretrunīgas.
Kā tas varētu izskatīties no Zemes
Uzliesmojuma laikā T CrB spilgtums var strauji pieaugt no apmēram +10 magnitūdas līdz apmēram +2. Tas nozīmētu, ka objekts kļūtu redzams ar neapbruņotu aci un spožumā varētu konkurēt ar Ziemeļzvaigzni. Šādas uzliesmojuma gaisma līdz Zemei ceļo apmēram 3000 gadus.
Kur meklēt “jauno zvaigzni”
“T Coronae Borealis” atrodas Ziemeļkoronas zvaigznājā, starp Vēršu Dzinu un Herkulesu. Uzliesmojuma gadījumā to varēs redzēt kā jaunu spožu punktu pazīstamā debesu reģionā.
Astronomi iesaka līdz notikumam sistēmu novērot ar binokli vai nelielu teleskopu.
“NASA” lēš, ka palielinātais spilgtums varētu būt redzams ar neapbruņotu aci nedaudz mazāk nekā nedēļu, pēc tam objekts pakāpeniski izdzisīs un apmēram gadu desmitiem atgriezīsies iepriekšējā stāvoklī.