Aculiecinieka foto no Ogres puses.

VIDEO. Zili uguņi debesīs un nemierīgs prāts! Trešdienas vakarā Latviju pārbiedē novērotais debesīs 0

LA.LV
8:11, 15. janvāris 2026
Ziņas Dabā

“Ja kāds vēl šovakar (14.01.) ap pl. 21.00 debesīs pamanīja spožu uzliesmojumu-tas bija brangs meteors jeb ļoooti spoža “krītošā zvaigzne”,” tā vakardien vakarā debesīs pamanīto pēkšņo zilo uzplaiksnījumu izskaidro Martins Bergšteins, laika ziņu un dabas parādību pārzinātājs.

Kokteilis
“Karmiska vilkme uz Lindām” – pilsētā baumo, ka Hosams Abu Meri ir ar jau trešo Lindu
Vecums nav spriedums: 5 pazīmes, kas liecina, ka jūs novecojat ļoti veiksmīgi
TV24
“Tas nav normāli, bet tā tas ir!” Slaidiņš atklāj prātam neaptveramas lietas, kas notiek ar Rietumu sankcijām pret Krievijas militāro rūpniecību
Lasīt citas ziņas

Visvairāk satraukuma pilnu jautājumu bija no Ogres puses, kur, acīmredzot, šī dabas parādība bija visizteiksmīgākā un visvairāk pamanāmā. Kā LA.lv vēstīja aculieciniece: “Pēkšņi debesīs uzplaiksnīja kaut kas zils, liels un spožs un tad pazuda, bet visa pamale zilgana bija ilgāku laiku!”

Par līdzīgiem novērojumiem liecināja arī daudzie jautājumi sociālajos tīklos: kas notiek, kas tas bija, vai jūs arī redzējāt?

CITI ŠOBRĪD LASA
FOTO. Nekā jauna Ukrainas miera sarunu kontekstā. Tramps procesa bremzēšanā vaino vienu cilvēku
Ziemiņa ieskrienas, ceturtdienas rītā dažviet -21 grādu sals. Vai pa dienu kļūs mazliet siltāks?
Kokteilis
“Karmiska vilkme uz Lindām” – pilsētā baumo, ka Hosams Abu Meri ir ar jau trešo Lindu

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Negaidīts pavērsiens NASA misijā. Tai steidzami jāatgriežas no SKS, bet laikapstākļi neatļauj
“Starlink” satelīts izšķīdis gabalos “anomālijas” dēļ. Brīdinājums – tas drīz gāzīsies!
Mēs, šķiet, neesam vienīgie! Saules sistēmas tuvumā atklāta “Superzeme”
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.