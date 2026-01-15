VIDEO. Zili uguņi debesīs un nemierīgs prāts! Trešdienas vakarā Latviju pārbiedē novērotais debesīs 0
“Ja kāds vēl šovakar (14.01.) ap pl. 21.00 debesīs pamanīja spožu uzliesmojumu-tas bija brangs meteors jeb ļoooti spoža “krītošā zvaigzne”,” tā vakardien vakarā debesīs pamanīto pēkšņo zilo uzplaiksnījumu izskaidro Martins Bergšteins, laika ziņu un dabas parādību pārzinātājs.
Visvairāk satraukuma pilnu jautājumu bija no Ogres puses, kur, acīmredzot, šī dabas parādība bija visizteiksmīgākā un visvairāk pamanāmā. Kā LA.lv vēstīja aculieciniece: “Pēkšņi debesīs uzplaiksnīja kaut kas zils, liels un spožs un tad pazuda, bet visa pamale zilgana bija ilgāku laiku!”
Par līdzīgiem novērojumiem liecināja arī daudzie jautājumi sociālajos tīklos: kas notiek, kas tas bija, vai jūs arī redzējāt?
Ir ir smuks. Burtnieku meteoru stacija.
— Jānis Šatrovskis, January 14, 2026
Laaabais! 😀 Šeit jau ar visu asti. Manējā "pa zemu", tik vien kā zibspuldzi dabūja kadrā.
— Martins Bergšteins, January 14, 2026
Šauuusmīgi spilgts bija! Visas debesis uzsprāga!
— Dadzh, January 14, 2026
Netālu no Raganas arī bija redzams.
— Tālbraucējs, January 14, 2026
🇱🇻 Auto videoreģistrators pie Jaunolaines fiksēja meteora sadegšanu atmosfērā. Sadegšana notika virs automašīnas jumta, tādēļ redzama tikai gaisma no sadegšanas (kamerā iestatīts vasaras laiks — par 1 stundu vairāk). Augstākas kvalitātes video pie @MeteoLatvia.#Jaunolaine…
— BreakingLV, January 14, 2026