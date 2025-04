Ziņa papildināta ar precizētu bojāgājušo un cietušo skaitu pulksten 22:14.

Spēcīgā sprādzienā Bandarabāsas ostā Irānas dienvidaustrumos sestdien gājuši bojā vismaz astoņi cilvēki, bet 750 ievainoti, paziņojis iekšlietu ministrs Eskandars Momeni.

Valsts televīzija, atsaucoties uz vietējo ātrās palīdzības dienestu, vēsta, ka simtiem cietušo nogādāti tuvējās medicīnas iestādēs.

Bandarabāsa ir nozīmīgākā tirdzniecības osta Hormozgānas provincē, kas atrodas vairāk nekā 1000 kilometrus uz dienvidiem no Teherānas.

Sestdien ostā eksplodēja vairāki kravas konteineri.

Eksplozija bija tik spēcīga, ka tā bija dzirdama un jūtama 50 kilometru attālumā, ziņo aģentūra “Fars”.

Savukārt aģentūra “Tasnim” vēsta, ka sprādziena vilnis vairumam ostas būvju nodarījis nopietnus postījumus.

Muitas paziņojumā, ko pārraidījusi valsts televīzija, teikts, ka sprādziena iespējamais cēlonis bijis ugunsgrēks, kas izcēlies bīstamo materiālu un ķimikāliju noliktavā.

Tikmēr mediji ziņo, ka ugunsgrēks desmit stundas pēc sprādziena turpina pieņemties spēkā un draud pārņemt citas konteineru novietnes.

Izskanējušas arī ziņas, ka ostā no Ķīnas martā ievestas ķimikālijas priekš raķešu degvielas. Tās domātas Irānas raķešu krājumu atjaunošanai, jo tie noplicināti pēc nesenajiem uzbrukumiem Izraēlai.

Ugunsgrēku izraisīja nepareiza apiešanās ar cieto raķešdegvielu, kuru bija paredzēts izmantot irāņu ballistiskajās raķetēs, teikts privātā kuģošanas drošības uzņēmuma “Ambrey” paziņojumā.

Teherāna līdz šim noliegusi, ka būtu saņēmusi šādas kravas, un Irānas pārstāvniecība ANO sestdien atteicās komentēt šīs ziņas.

Nav skaidrs, kāpēc Irāna līdz šim bīstamās ķimikālijas no ostas nebija izvedusi.

