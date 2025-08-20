Trampa rakstāmgaldā ir “vēl viens slēptais ierocis”. Vai viņa pacietības mērs ir pilns un Putinam jāsāk baidīties? 0
Trampam “likumprojekts ir kabatā”, ar kuru viņš varētu piespiest Putinu atgriezties pie sarunu galda, bet vai ar to pietiek?
Neraugoties uz publisko politisko teātri, optimistisko retoriku un, godīgi sakot, spēcīgu atgādinājumu par ASV prezidenta unikālo ietekmi, karš Ukrainā turpinās.
Protams, nebūtu reāli gaidīt “holivudisku” noslēgumu pēc trīs ar pusi gadus ilga konflikta un tikai pāris samitiem vienas nedēļas nogalē.
Jā, Tramps pirmdien deva Ukrainai un Eiropas sabiedrotajiem zināmu drošības sajūtu, paziņojot, ka ASV piedalīsies pēckara drošības sistēmā. Bet vai ir garantija, ka viņš tiešām izpildīs neskaidros solījumus par Amerikas apņemšanos?
Pašlaik no Trampa tikšanās ar Vladimiru Putinu Aļaskā un mini-NATO sanāksmes Vašingtonā izriet viens – Krievija vairs nesaskaras ar vienotu Rietumu prasību par pamieru, nedz arī ar draudiem par jaunām ASV sankcijām.
Trampa aizstāvji saka, ka tas ir tikai procesa sākums un gaidāma Putina tikšanās ar Volodimiru Zelenski pirms kopīgām sarunām ar Trampu.
Tomēr bez reāliem draudiem Krievijas ekonomikai Putins var vienkārši vilkt garumā un turpināt karu, izvairoties no nopietnām diplomātiskām sarunām.
Tramps mēdz noteikt termiņus – tad kāpēc neizteikt jaunu ultimātu? Ja Putins nesēdīsies pie sarunu galda līdz 15. septembrim, Krieviju skars jauns sankciju vilnis. Šoreiz – pilnais spektrs ar sekundārajām sankcijām, kas trāpīs arī Krievijas tirdzniecības partneriem.
Ja Putins viņu apkaunos, atsakoties no sarunām ar Zelenski, Tramps var teikt, ka vairs neapturēs likumprojektu.
Putins, protams, labi saprot politisko spiedienu. Ja līdz rudenim nebūs pat divpusēju sarunu starp Putinu un Zelenski, kļūs skaidrs, ka Tramps ir ticis izmantots, un viņa pierunāšanas taktika nav darbojusies.
Putins, kā jau ierasts, nevēlas vienošanos. Bet viņu varētu piespiest, ja Tramps atgrieztos pie vasarā izmantotās stingrās taktikas – draudiem un spēka demonstrācijas.
Kā sacīja Vācijas kanclers Frīdrihs Mercs: “Es nevaru iedomāties, ka nākamās sarunas notiks bez pamiera.” Ja pamiers nebūs, vienīgais veids, kā piespiest Putinu atgriezties pie sarunām, ir tas, ko viņš saprot vislabāk – spēks.