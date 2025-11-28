Mēdz teikt, ka neko dzīvē nevajag salīdzināt, apstākļi atšķiras, starta līnijas visiem nav vienādas, tomēr kā lai nesalīdzina algas, ja visiem jāiet pirkt piens par vienu un to pašu cenu? Ja visiem jāpērk ziemas zābaki un jāmēģina izdzīvot šajos sarežģītajos laikos? Kāda medmāsa Maija, pamanot Facebook darba sludinājumu, nespēja atturēties un neatsūtīt ar jautājumu – lūk darba alga trauku mazgātājai un medmāsai ar augstāko izglītību. Kā tas iespējams?
“Šobrīd strādāju par skolas māsu, kur bruto saņēmu 1220 eiro, Facebook atnāca reklāma par trauku mazgātājas vakanci, tur piedāvā 1313 eiro bruto par slodzi, pielikumā pieliku ekrānuzņēmumu. Vai jums tā liekas samērīga atšķirība? Esmu šokā vispār. Varbūt iet par trauku mazgātāju ar visu maģistra grādu 21.gadsimtā?
Runājot par dīvainībām algu jautājumos māsām, ar tādām tiešām ir iespējams saskarties, kas gan ir norma mūsdienās, jo netiek ņemts Latvijas darba tirgū vērā ne grāds, nekas cits kā tikai pieredzes ilgums un darba vietas specifika. Māsas alga bruto svārstās no 1220 (dažās izglītības iestādes vietās 1320) eiro tieši skolu māsām vai bērnudārzos un pašvaldības aprūpes namos (te pat varbūt vēl mazāk), kas uz rokas sanāk aptuveni 900 – 1100 eiro par pilnu slodzi.
Savukārt, slimnīcās algas atšķiras, sākot no aptuveni 1220 – 2000 un vairāk (privātajā sektorā) eiro bruto, pie ģimenes ārstiem arī algas svārstās māsām, taču tās ir manāmi augstākas, aptuveni no 1300 – 1750 eiro bruto par slodzi, tātad uz rokas māsa Latvijā saņem aptuveni sākot no 900 eiro līdz 1800 eiro bruto, kas ir milzīga, nevienlīdzība atalgojumā.
Neskatoties uz atšķirīgām darba specifikām, algām ir jābūt pietuvinātām, es kā izglītības māsa neuzskatu, ka mans darbs ir zemāk novērtējams, ja man ikdienā nākas saskarties ar bērnu, vai studentu izglītošanu, nevis ar roku vai kāju operēšanu, jo māsas, piemēram, ķirurģijā, strādā pateicoties tam, ka viņas ir tikušas apmācītas.
Te būs daudz pretinieku, jo pati saskāros, ka studiju procesā izjutu agresīvu un niknu attieksmi no slimnīcās strādājošām māsām par to, ka viņuprāt, tas esot normāli. Bet no veselā saprāta runājot, tas nav tā,” Maija atklāti izstāsta.
Vai arī tev ir kāds stāsts, jautājums, sūdzība par problēmām darba vidē vai darba meklējumos? Dīvaini jautājumi darba intervijām, nelikumības ofisā vai negodīga alga? Raksti man uz [email protected].