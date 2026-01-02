FOTO. Pašam sava sala un ekskluzīvs nams! Par vairākiem miljoniem pārdots Māra Gaiļa ģimenes īpašums Kaltenē 5
Minētais īpašums pārdošanā atradās jau krietnu laiku, arī portālā LA.LV par to rakstījām jau 2017. gadā. Īpašums ir pasakaini skaists un ekskluzīvs – tas atrodas pats uz savas Lieldienu salas, taču arī pārdošanas summa, kā var noprast, nebija zema.
Saskaņā ar publiski pieejamo informāciju, izskatās, ka pērnā gada beigās īpašumu ir izdevies pārdot – to apstiprina Cenubanka.lv lielāko nekustamā īpašuma darījumu apkopojums.
Kā norāda Cenubanka.lv, pēdējais publiskais brīvdienu kompleksa piedāvājums bijis 2023.gadā, tad prasītā cena bijusi 4,2 miljoni eiro. Īpašumu veido zeme 1,01 ha platībā un būve – 781 m2.
Savulaik jautāts, kāpēc izlēmis māju pārdot, Gailis skaidroja, ka pēc 10 gadiem pienācis laiks kaut ko mainīt. “Man vispār ir ieradums mainīt vecās lietas, īpaši jau vasaras mājas. Iemeslu daudz, māja ir tālu, tā ir diezgan unikāla un to varētu pārdot par labu cenu,” stāstīja Gailis.
Informācija mājaslapā liecināja, ka Māra Gaiļa dzīvesbiedre arhitekte Zaiga Gaile 2006.gadā izstrādāja projektu “Zivsaimniecības sūkņu stacijas rekonstrukcija”. Mājas būvniecība ilga no 2007.gada līdz 2010.gadam, to būvēja SIA “PS Serviss”.
Nama kopējā platība ir 514,2 kvadrātmetri. Zemesgabala platība ir 10 067 kvadrātmetri, bet zemūdenes formā izveidotās peldu mājas platība ir 52,45 kvadrātmetri. Tā ir pārveidots Padomju Savienības industriālais objekts, kas uzbūvēts uz mākslīgas salas 200 metru attālumā no jūras krasta. Sākotnēji tā bija sūkņu stacija, ko bija paredzēts izmantot lašu audzēšanas kompleksā pagājušā gadsimta 80.gados. Savulaik viss projekts bija izmaksājis astoņus miljonus rubļu, taču tehnisku grūtību dēļ šis komplekss tika pamests un bruka kopā, iepriekš skaidroja mājas saimnieki.
Mājā izvietota garāža divām automašīnām, dzīvojamā telpa pārvaldniekam virs garāžas, piecas guļamistabas (viena saimnieku un četras viesu), piecas darbistabas (viena saimnieku un četras viesu) un dzīvojamā halle ar virtuves un atpūtas zonām.
“Lieldienu sala” ir ieguvusi vairākus apbalvojumus, tostarp, Latvijas Arhitektūras gada balvu 2009.gadā nominācijā “Labākā restaurācija”, Kultūras mantojuma gada balvu 2007.gadā, 1.vietu nominācijā “Rekonstrukcija” Latvijas Būvnieku asociācijas konkursā “Gada labākā būve Latvijā 2007”, Čikāgas arhitektūras un dizaina muzeja apbalvojumu 2010.gadā. 2012. gadā “Lieldienu sala” iekļuva arī Pasaules arhitektūras festivāla fināla skatē Singapūrā.
Pievienotās fotogrāfijas galerijā ir no arhīva – no “Latio”.