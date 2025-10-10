Mēs katrs dodamies uz savu darba vietu un patiesībā tikai mēs paši zinām, kā laiks tajā tiek aizvadīts, ko izbaudām, kas kaitina, ko negribam darīt. Jā, dzirdam, kādi izaicinājumi un rutīna savās darbavietās citiem, bet ir tik daudz “neredzamā”, ko ne vienmēr var izstāstīt.
Jau gadu es rakstu par dažādām situācijām, problēmām, arī labiem notikumiem un visu citu, kas saistīts ap mūsu profesionālo dzīvi rubrikā “Negodīgas algas”. Tāpat rubrikā “Pārgalvīgi šoferi” stāstām, rādām, analizējam bīstamas situācijas uz Latvijas ceļiem.
Kāds tālbraucējs Juris man atsūtījis fantastisku vēstuli, kurā ļauj ielūkoties savā ikdienā un patiesībā ar savu stāstu šīs divas rubrikas sakausē vienā. Vai mēs, apdzenot smago, kādreiz aizdomājamies, kā uz ceļa jūtas viņš?
Zinu, ka daudziem, kuri pārvietojas tikai ar vieglo auto, fūrinieku uzvedība brīžiem šķiet neizprotama un agresīva. Gribu informēt plašāku sabiedrību par dažām niansēm, kas izskaidro kravas auto vadītāju uzvedību dažās situācijās. Tikai tāpēc izlēmu uzrakstīt.
Mūsu ir daudz, un mēs esam gandrīz visur. Savā arodā esam tāda kā augstākā līga. Ja arī patiesībā varbūt nemaz neesam, tad vismaz skatāmies uz citiem no augšas. Mūs uzskata par bīstamiem, dažreiz ir dokumentāli jāpierāda, kā esam nokļuvuši vienā vai otrā vietā. Mūsu cipars ir 90.
Uz to tiecamies,bet pārkāpt to mums nav atļauts. Uzminējāt, kas mēs esam? Paskaidrošu. Fūrinieki jeb gudrāk izsakoties, kā rakstīts manā darba līgumā, vilcējautomobiļu vadītāji.
Ja paveicas un blakus joslā pie stūres ir dāma glītām kājām īsākos svārkos, tad skats pa logu manāmi uzlabojas. Jā, ārzemēs šis procents ir mazāks, bet Latvijā ap 99% fūru vada vīrieši.
Ja darba maiņu uzsākam nevis savā bāzē, bet kaut kur citā valstī, mums jāsaglabā dokumenti, kā tur esam nokļuvuši. Piemēram, vilciena vai prāmja biļete, kurā norādīts, ka braukts guļamvagonā, nevis sēdvietā. Ja lidots pa gaisu, tad jābūt kvītij no viesnīcas pēc atlidošanas, jo ļoti tiek uzmanīts, lai mēs nesēstos pie stūres noguruši, nepietiekoši izgulējušies. To nosaka dažādas EK regulas un direktīvas. Tāpat šie dokumenti paredz, ka visām kravas mašīnām jābūt aprīkotām ar tādiem brīnišķīgiem izgudrojumiem, kā tahogrāfs un ātruma ierobežotājs.
Savukārt tahogrāfs nosaka, ka bez pārtraukuma drīkstam braukt ne vairāk, kā 4,5 stundas. Un ne vairāk ,kā 9 stundas vienā maiņā. Ir paredzēti arī izņēmumi, bet tos neizskatīšu, jo tie ir diezgan samudžināti un šajā kontekstā nav būtiski.
Lūdzu, iedomājaties situāciju, ka kravas auto dodas no Ķekavas uz Tallinu. Tie ir 320 km un to veikšanai ir atvēlētas tikai 4,5 stundas. Tikpat atpakaļceļam. Tas nozīmē, ka jāuztur vidējais ātrums virs 71km/h. Vidējais ātrums ietver gan braukšanu cauri Rīgai, gan piebraukšanu pie rampas terminālī, gan stāvēšanu sastrēgumā Salacgrīvā. Lai tādu uzturētu ārpus apdzīvotām vietām jābrauc vismaz ar 85 vai mazliet ātrāk.
Vieglo auto spidometri, visi kā viens, rāda lielāku ātrumu nekā tas ir patiesībā. Kļūdu varat uzzināt, ieslēdzot navigāciju. Ja braucot pa šoseju, Jums aizmugurē “iesēžas” fūra un pie pirmās izdevības mēģina tikt garām, kaut ātruma starpība ir neliela, tas nozīmē, ka Jūs braucat nepiemērotā ātrumā.
Tāpat aicinu ar izpratni izturēties vietās, kur apdzīšana vispār nav iespējama. Piemēram no Baltezera līdz Carnikavas pagriezienam. Saprotu, ka pēc darba dienas dodaties mājās, steigties vairs īpaši nav kur, Jūsu darbi ir padarīti. Bet beidzoties Baltezeram, var tomēr paātrināties līdz atļautajiem 80,ceļa apstākļi to atļauj un tie, kam darbs tikai sākas un priekšā vēl simtiem, nevis daži kilometri, būs Jums pateicīgi.
Ja neņem vērā šīs nelielās nesaskaņas ar vieglo auto vadītājiem, kuri bieži vien nezina, kādas zīmes darbības zonā tie atrodas vai kāds ir to faktiskais ātrums, ja spidometrs rāda 90,
Pārstrādāties, pateicoties tam pašam tahogrāfam, arī nesanāks. Ja kāds saka, ka tālbraucēja darbs ir grūts, tad viņam nav bijusi iespēja salīdzināt. Man savulaik pašam piederēja neliels kravas pārvadājumu uzņēmums. To vadīt, lūk, tas bija grūti! Tagad jūtos bezmaz vai kā pelnītā atpūtā. Braucot klausos audiogrāmatas vai mācos svešvalodu, un, ja ceļš ir brīvs, izbaudu braucienu.”
