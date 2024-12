Foto: Edijs Pālens/LETA

Trešdienas rītā Latvijas lielākajā daļā gaisa temperatūra paaugstinājusies virs nulles atzīmes, liecina meteoroloģiskā informācija.

Atbilstoši Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra (LVĢMC) datiem gaisa temperatūra plkst.5 bija no -3,1 grāda Dagdā līdz +4,2 grādiem Ainažos.

Debesis pārsvarā apmākušās. Nav ievērojamu nokrišņu. Vietām migla. Autoceļi dažviet apledojuši.

Pūš lēns līdz mērens rietumu vējš. Gaisa kvalitāte saglabājas laba.

Rīgā agrā rītā apmācies laiks, pūš rietumu vējš ar ātrumu 2-5 metri sekundē, gaisa temperatūra +1..+3 grādi.

Maksimālā gaisa temperatūra otrdien LVĢMC novērojumu tīklā bija no -3,2 grādiem Dagdā un Rēzeknē līdz +4,3 grādiem Ainažos.

Augstākā gaisa temperatūra Eiropā 10.decembrī bija +22..+23 grādi Grieķijā un Kiprā. Zemākā gaisa temperatūra naktī uz trešdienu -18 grādi Skandināvijas dienvidu daļā.

Trešdien Latvijā nav gaidāmi ievērojami nokrišņi un debesis vietām skaidrosies, prognozē sinoptiķi.

Maksimālā gaisa temperatūra būs 0..+4 grādi, daļā piekrastes – līdz +6 grādiem.

Vējš iegriezīsies no ziemeļrietumiem un ziemeļiem, tas būs lēns, piekrastē vējš pūtīs mēreni.

Rīgā nav gaidāmi nokrišņi un, iespējams, uzspīdēs saule. Neliels rietumu vējš pāries ziemeļu, ziemeļrietumu vējā, gaiss iesils līdz +5 grādiem.

Laikapstākļus nosaka anticiklona austrumu mala. Atmosfēras spiediens 1021-1026 hektopaskāli jūras līmenī.

Šorīt apledojuši ceļi Liepājas un Jēkabpils apkārtnē

Trešdienas rītā apledojums apgrūtina braukšanu pa lielajiem ceļiem Kurzemē Liepājas, Durbes, Aizputes un Nīcas apkārtnē, kā arī Latvijas dienvidaustrumu daļā Jēkabpils, Aizkraukles, Pļaviņu, Līvānu un Varakļānu apkārtnē, liecina VSIA “Latvijas valsts ceļi” (LVC) apkopotā informācija.

Ap plkst.6.30 apgrūtināti braukšanas apstākļi uz valsts galvenajiem autoceļiem bija Daugavpils šosejas posmā no Jaunjelgavas līdz Nīcgalei, Rēzeknes šosejas posmā no Jēkabpils līdz Varakļāniem, Liepājas šosejas posmā no Kalvenes līdz Grobiņai, kā arī uz ceļa Liepāja-Lietuvas robeža(Rucava) visā tā garumā.

Uz reģionālajiem autoceļiem apgrūtināta braukšana ir Liepājas, Saldus, Aizkraukles, Jēkabpils, Rēzeknes un Gulbenes apkārtnē.

Lai uzlabotu braukšanas apstākļus, trešdienas rītā ceļu uzturēšanas darbos iesaistīta 21 ziemas dienesta tehnikas vienība, informē LVC.

11.12. Naktī mākoņains, rietumos skaidrosies, dienā daļēji mākoņains. Bez nokrišņiem. Atsevišķos posmos ceļi būs slideni un dažviet veidosies migla. Lēns līdz mērens rietumu puses vējš. Gaisa temperatūra naktī -1…-5°, piekrastē -1…+3°, dienā 0…+5°. pic.twitter.com/VSL8QUDlH3 — Meteo.lv (@LVGMC_Meteo) December 10, 2024