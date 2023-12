Ziema. Foto: Līga Gredzena/LETA

Trešdien Latvijā nav gaidāmi būtiski nokrišņi; sniega biezums valsts lielākajā daļā ir 8 līdz 22 cm Ieteikt







Trešdienas rītā Latvijā ir mākoņains laiks, kas dažviet skaidrojas, un vietām valstī mazliet snieg, liecina meteoroloģiskā informācija.

Atbilstoši Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra (LVĢMC) datiem sniega biezums valsts lielākajā daļā ir 8-22 centimetri, vietām Vidzemē un Latgalē saglabājas 23-26 centimetrus dziļš sniegs, Siguldā zemi sedz 29 centimetri sniega.

Pūš lēns dienvidaustrumu vējš. Vietām dūmaka. Gaisa temperatūra plkst.5 LVĢMC novērojumu tīklā bija no -2,2 grādiem Ventspilī līdz -10,4 grādiem Alūksnē.

Otrdienas vakarā un aizvadītās nakts pirmajā pusē vietām ziemeļaustrumu novados, debesīm skaidrojoties, gaisa temperatūra bija noslīdējusi līdz -12..-15 grādiem.

Rīgā apmācies rīts, pūš lēns dienvidu vējš, gaisa temperatūra -4..-5 grādi.

Maksimālā gaisa temperatūra otrdien LVĢMC novērojumu tīklā bija no -8,2 grādiem Alūksnē līdz +1,2 grādiem Liepājā.

Augstākā gaisa temperatūra Eiropā 5.decembrī bija +22 grādi Grieķijas salās un +25 grādi Kiprā. Zemākā gaisa temperatūra naktī uz trešdienu -32 grādi Skandināvijā un -34 grādi Krievijas Eiropas daļas ziemeļaustrumos.

Trešdien Latvijā nav gaidāmi būtiski nokrišņi – tikai vietām valstī mazliet snigs, prognozē sinoptiķi.

Dažviet uzspīdēs saule. Vējš lēni līdz mēreni pūtīs no dienvidaustrumiem. Gaisa temperatūra dienas vidū būs -3..-8 grādi.

Rīgā gaidāms mākoņains laiks, bez ievērojamiem nokrišņiem. Pūšot nelielam dienvidaustrumu vējam, gaisa temperatūra saglabāsies līdzīga kā naktī – tā svārstīsies ap -5 grādiem.

Laikapstākļus nosaka anticiklons. Atmosfēras spiediens paaugstinājies līdz 1023-1027 hektopaskāliem jūras līmenī.

Braukšanas apstākļi pa lielajiem ceļiem uzlabojas, tomēr joprojām ir daudz slidenu posmu

Trešdienas rītā braukšanas apstākļi pa lielajiem ceļiem ir labāki nekā šīs nedēļas iepriekšējās dienās, tomēr joprojām ir daudz slidenu posmu, liecina VSIA “Latvijas valsts ceļi” (LVC) apkopotā informācija.

Šorīt uz plkst. 6.30 apledojums vietām sniegs un apledojums apgrūtina braukšanu pa valsts galvenajiem un reģionālajiem autoceļiem vietām Kurzemē, Vidzemē, Latgalē un Dobeles apkārtnē. Tomēr jāņem vērā, ka ceļa seguma stāvoklis var mainīties ļoti strauji.

Slidenie posmi tiek kaisīti ar pretslīdes materiāliem. Lai uzlabotu braukšanas apstākļus, ceļu uzturēšanas darbos šorīt iesaistītas 63 VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs” ziemas dienesta tehnikas vienības.

Apgrūtināti braukšanas apstākļi uz valsts galvenajiem autoceļiem ir:

– Tallinas šoseja (A1) no Tūjas krustojuma līdz Ainažiem;

– Daugavpils šosejas (A6) no Pļaviņām līdz Pāterniekiem;

– Ventspils šoseja (A10) no Kūdras līdz Usmai;

– Liepāja–Lietuvas robeža (Rucava) (A11) no Apšupes krustojuma līdz Blīdenei;

– Rēzeknes šoseja (A12) no Jēkabpils līdz Varakļāniem;

– Krievijas robeža (Grebņeva)–Rēzekne–Daugavpils–Lietuvas robeža (Medumi) (A13) no Grebņevas līdz Bērzgalei un no Rušenicas līdz Medumiem;

– Daugavpils apvedceļš (A14) visā posmā.

Uz reģionālajiem autoceļiem apgrūtināta braukšana ir Liepājas, Talsu, Ventspils, Tukuma, Dobeles, Limbažu, Cēsu, Balvu, Jēkabpils, Preiļu, Daugavpils un Krāslavas apkārtnē.

Autovadītājiem ir jābūt īpaši uzmanīgiem, izvēloties autoceļa seguma stāvoklim atbilstošu braukšanas ātrumu un ievērojot drošu distanci.

Par apgrūtinātiem braukšanas apstākļiem vai citiem ar satiksmi un ceļu stāvokli saistītiem novērojumiem ikviens var ziņot LVC pa diennakts bezmaksas informatīvo tālruni 8000 5555.

Līdz nedēļas beigām maz izmaiņu, nav gaidāma spēcīga snigšana, mazliet pastiprināsies sals un DA vējš. Nākamnedēļ iespējams atkusnis, vairāk nokrišņu un vēja brāzmu. — Jānis Trallis (@meteozinas) December 6, 2023

Līdz nedēļas beigām laikapstākļi mainīsies maz

Līdz šīs nedēļas beigām Latvijā saglabāsies sals, gaiss caurmērā kļūs aukstāks, savukārt nākamā nedēļa var atnest atkusni un stiprākus nokrišņus, liecina laika prognozes.

Tuvākajās diennaktīs debesis klās mākoņi, kas retu reizi izklīdīs. Daudzviet gaidāms neliels sniegs. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidaustrumu vējš.

Gaisa temperatūra pārsvarā gaidāma -2..-10 grādu robežās, valsts austrumos tā brīžiem pazemināsies līdz -14 grādiem. Sagaidāms, ka aukstākā būs nedēļas pēdējā diena, kad gaidāms ass dienvidaustrumu vējš.

Paredzams, ka pirmdien, 11.decembrī, Latviju sasniegs ciklons, iespējams sniegputenis. Nākamnedēļ laiks kļūs siltāks un visā valstī palaikam iespējams atkusnis, gaidāmi nokrišņi. Uz autoceļiem biežāk veidosies apledojums.

Atbilstoši pašreizējai “Global Forecast System” prognozei, tuvojoties Ziemassvētkiem, atgriezīsies noturīgs sals un visu valsti klās sniegs.